تشكيل يورو 2020 - بانديف وإلماس يقودان هجوم مقدونيا.. وتغييران في أوكرانيا

الخميس، 17 يونيو 2021 - 14:06

كتب : FilGoal

هولندا - أوكرانيا - يورو 2020

أجرى منتخب أوكرانيا تغييرين لمواجهة مقدونيا الشمالية في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لـ يورو 2020.

واختار أندريه شيفشينكو المدير الفني لأوكرانيا رومان ياريمتشوك لقيادة الهجوم بمفرده ومن خلفه 5 لاعبين.

فيما يقود جوران بانديف هجوم منتخب مقدونيا الشمالية ويجاوره إيلف إلماس.

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وجاء تشكيل أوكرانيا:

حارس: هيورهي بوششان.

الدفاع: فيتالي ميكولينكو – ميكولا ماتيفيينكو – إليا زابارني – أوليكساندر كارافييف.

الوسط: روسلان مالينوفيسكي - تاراس ستيبانينكو - أوليسكاندر زينشينكو – ميكولا شابارينكو - أندريه يارمولينكو

الهجوم: رومان ياريمتشوك

فيما جاء تشكيل مقدونيا الشمالية:

حراسة المرمى: ستوله ديمتريفسكي

الدفاع: ستيفان ريستوفسكي – داركو فالكوفسكي – فيسار موسليو

الوسط: بوبان نيكولوف – أريجان أديمي – ستيفان سبيروفسكي – إينس باردهي – إيزجان أليوسكي

الهجوم: جوران بانديف – إيلف إلماس

وافتتح منتخب مقدونيا الشمالية ظهوره الأول التاريخي في اليورو بالخسارة من النمسا بنتيجة 3-1.

فيما خسرت أوكرانيا بصعوبة ضد هولندا بنتيجة 3-2، ليحتل المنتخبين المركزين الثالث والرابع دون نقاط.

ويلتقي المنتخب الهولندي في تمام التاسعة مساءً اليوم الخميس.

تشكيل يورو 2020 مقدونيا الشمالية أوكرانيا
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