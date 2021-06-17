تنس – نادال ينسحب من ويمبلدون وأولمبياد طوكيو

أعلن الإسباني رفاييل نادال انسحابه من المشاركة في بطولتي ويمبلدون وأولمبياد طوكيو.

وكشف نادال صاحب الـ35 عاما قراره بعد أيام من خروجه من نصف نهائي بطولة رولان جاروس على يد نوفاك ديوكوفيتش الذي توج بالبطولة.

وكتب نادال عبر حسابه على "تويتر": "لقد قررت عدم المشاركة في بطولة ويمبلدون والألعاب الأولمبية في طوكيو، وهذا قرار ليس من السهل أبدا اتخاذه، لكن بعد الاستماع إلى جسدي ومناقشته مع فريقي أدركت أنه القرار الصحيح".

وتابع "الهدف هو إطالة مسيرتي المهنية والاستمرار في فعل ما يجعلني سعيدا والتنافس على أعلى مستوى ومواصلة القتال من أجل تلك الأهداف المهنية والشخصية بأقصى مستوى من المنافسة".

وأوضح "كان هناك أسبوعان فقط بين رولان جاروس وويمبلدون، وهذا لم يجعل الأمر أسهل على جسدي للتعافي بعد موسم الملاعب الترابية الصعبة دائما، لقد كانا شهرين من الجهد الكبير والقرار الذي أتخذه يركز على المدى المتوسط والطويل".

وواصل "الوقاية الرياضية من الإفراط في استهلاك جسدي يعد عاملا مهما للغاية في هذه المرحلة من مسيرتي المهنية من أجل محاولة الاستمرار في التنافس من أجل أعلى مستوى من المنافسة والألقاب".

وأكمل "أريد أن أبعث برسالة خاصة إلى جماهيري في جميع أنحاء العالم، إلى أولئك الموجودين في المملكة المتحدة واليابان على وجه الخصوص، لطالما كانت الألعاب الأولمبية تعني الكثير وكانت دائما أولوية لي كشخص رياضي، ووجدت الحماس الذي يريد كل رياضي في العالم أن يعيشه، وأنا شخصيا أتيحت لي الفرصة لأعيش 3 منهم وكان لي الشرف أن أكون حامل علم بلدي".

وتنطلق بطولة ويمبلدون يوم 28 يونيو الجاري وتستمر حتى 11 يوليو.