تامر النحاس: السولية سيجدد لـ الأهلي بنهاية الموسم.. ومستقبل مروان محسن

تحدث تامر النحاس وكيل اللاعبين عن موقف مروان محسن وعمرو السولية في النادي الأهلي.

بعض التقارير أشارت إلى إمكانية رحيل مروان محسن بنهاية الموسم الجاري، فيما أثير الجدل حول تصريح سابق يشير إلى إمكانية خروج السولية معارا.

وقال تامر النحاس عبر قناة TEN: "كنت أعاني نفس مشكلة مروان، لم أكن موفقا في التهديف، لكن أبذل جهدا كبيرا، لذا أقدر فائدته للفريق".

وتابع"لكن هناك فارق بين النقد بشأن قلة أهدافه والمطالبة برحيله، وبين ألفاظ تقال مرهقة لأسرة اللاعب، لا يصح أن تذاع مباشرة حرصا على مشاعر الناس".

وردا على سؤال هل سيرحل عن الأهلي؟ أجاب: "بشكل عام، أي لاعب يشارك بنسبة تتخطى 60 أو 70% لا يرحل عن فريقه حتى إذا لم يكن موفقا".

وأضاف "إذا قلت نسبة المشاركة عن هذا الحد لابد أن يفكر في الرحيل، أو النادي يستغني عنه، لابد من التفكير أيضا هل اللاعب في مرحلة عمرية تحتاج البقاء في مكان ما بامتيازات مالية أفضل؟ أم الحصول على نفس المقابل في مكان آخر؟".

وأكمل "محمد شريف خرج معارا، رغم أنه سجل 5 أهداف مع الأهلي قبل رحيله، هناك مرحلة عمرية يكون انتقال اللاعب مرتبط بمشاركته لقدرته على العودة".

وأردف "لابد أن يقدم اللاعب ثباتا في المستوى موسمين ليكون مؤهلا للعب في أندية كبيرة لأن الضغوط مختلفة وقوية".

وواصل "لكن إذا كان سني كبيرا 30 عاما، هل طبيعي أن يرحل وليد سليمان؟ لا طبعا، بل يستمر حتى إذا شارك بنسبة 50%، المرحلة العمرية والنواحي المالية هي ما تحدد القرار".

وتطرق النحاس للحديث عن عمرو السولية لاعب وسط الأهلي قائلا: "التجديد سيكون في نهاية الموسم.. لا خلاف، حدث بعض اللغظ بشأن السعي وراء بعض العروض، وحدث غضب من إمكانية رحيله".

واستمر "مع إنه أمر طبيعي، أي لاعب يتجاوز 30 عاما، يبحث عن عروض وإذا وصله يدرسها مع ناديه سعيا للمصلحة المشتركة".

وتابع "لقد غضبوا من إمكانية خروجه معارا مع تجديد عقده، مع إنها خطوة تشير إلى انتماء اللاعب، ولا يريد الرحيل، يتبقى في عقده عام، من الممكن أن ينتظر ويرحل مجانا، ولكنه لن يفعل ذلك، ومن الممكن أيضا أن يجدد تعاقده ولا يرحل إذا احتاجه الفريق".

وأوضح "من الممكن انتقاله معارا، وبالتأكيد نسعى بشكل أو بآخر، لأن دوري كمدير اعماله بألا أترك اللاعب في مكانه بل أسعى لفرص أخرى، يوافق عليها أم لا، يوافق النادي أم لا، هذه ليست قضيتي".

وأتم "عمرو السولية يحب الأهلي جدا وسيجدد تعاقده".