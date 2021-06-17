راموس باكيا: توديع ريال مدريد أحد أصعب لحظات حياتي

وصف سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد لحظة رحيله من الفريق بأنها الأصعب في حياته.

بعد 16 عاما من الدفاع بقميص ريال مدريد والتتويج بـ 22 لقبا رحل راموس عن ريال مدريد بشكل رسمي.

وقال راموس في مؤتمر صحفي "حان الوقت لتوديع ريال مدريد بعد هذه السنوات الطويلة".

وأضاف باكيا "إنها واحدة من أصعب اللحظات في حياتي. عائلتي أصبحت كبيرة منذ انضمامي لريال مدريد في 2005، أريد أن أشكركم جميعا".

راموس يبكي أثناء توديع ريال مدريد 😥😥 pic.twitter.com/crO87lpm68 — Mahmoud Salah (@MSalah1907) June 17, 2021

واستمر "حققت 22 لقبا بالكثير من الجهد والتضحية والتفاني. مرحلة رائعة تنتهي، لن يكون هناك شيء يضاهي ما عشته هنا".

وأكمل راموس "أتطلع للمستقبل برغبة في إثبات نفسي وأتمنى أن أفوز بلقب جديد".

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وواصل "أنا متأكد من أنني سأعود إلى هنا يوما ما. أود أن أقول شكراً جزيلاً لريال مدريد".

وأردف "شكرا لكل المدربين والزملاء وعمال النادي الذين تعاملت معهم، وكنت أود أن أقول وداعا للجماهير في ملعب سنتياجو برنابيو".

وشدد مدافع منتخب إسبانيا "ريال مدريد سيبقى في قلبي دائما".

فلورنتينو بيريز يقدم للقائد السابق للملكي شارة ريال مدريد الذهبية والماسية. 🎖 pic.twitter.com/uYwohP8OUP — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 17, 2021

من جهته، قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد "أشكر راموس على كل ما قدمه لريال مدريد طوال مسيرته مع النادي".

ووجه رسالته لراموس قائلا "يجب أن تعرف أن هذا المكان سيكون مفتوحا لك دائما".

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ويأتي رحيل راموس عن ريال مدريد بعد نهاية تعاقده مع الفريق وعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين لتجديد التعاقد.

لتنتهي رحلة القائد راموس التي بدأت مع الفريق في عام 2005.

رحلة راموس انتهت مع ريال مدريد بعد 671 مباراة تجعله يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.

وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كان سببا رئيسيا في الفوز بها.

إذ فاز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.

كما سجل الدولي الإسباني 101 هدفا مع ريال مدريد وصنع 40.

وأصبح راموس (35 عاما) قائدا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق.

وكان راموس قد انتقل لريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف 2005.

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