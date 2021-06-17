راموس باكيا: توديع ريال مدريد أحد أصعب لحظات حياتي

الخميس، 17 يونيو 2021 - 13:15

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد - إنتر

وصف سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد لحظة رحيله من الفريق بأنها الأصعب في حياته.

بعد 16 عاما من الدفاع بقميص ريال مدريد والتتويج بـ 22 لقبا رحل راموس عن ريال مدريد بشكل رسمي.

وقال راموس في مؤتمر صحفي "حان الوقت لتوديع ريال مدريد بعد هذه السنوات الطويلة".

أخبار متعلقة
عودة سوبرمان.. بوفون إلى بارما فييرا ونيفيل: منتخب إيطاليا لن يستمر طويلا في يورو 2020 روديجر يفلت من العقاب بعد عض بوجبا سكاي سبورتس: إيفرتون قريب من التعاقد مع بينيتيث

وأضاف باكيا "إنها واحدة من أصعب اللحظات في حياتي. عائلتي أصبحت كبيرة منذ انضمامي لريال مدريد في 2005، أريد أن أشكركم جميعا".

واستمر "حققت 22 لقبا بالكثير من الجهد والتضحية والتفاني. مرحلة رائعة تنتهي، لن يكون هناك شيء يضاهي ما عشته هنا".

وأكمل راموس "أتطلع للمستقبل برغبة في إثبات نفسي وأتمنى أن أفوز بلقب جديد".

اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن سيرخيو راموس؟

وواصل "أنا متأكد من أنني سأعود إلى هنا يوما ما. أود أن أقول شكراً جزيلاً لريال مدريد".

وأردف "شكرا لكل المدربين والزملاء وعمال النادي الذين تعاملت معهم، وكنت أود أن أقول وداعا للجماهير في ملعب سنتياجو برنابيو".

وشدد مدافع منتخب إسبانيا "ريال مدريد سيبقى في قلبي دائما".

من جهته، قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد "أشكر راموس على كل ما قدمه لريال مدريد طوال مسيرته مع النادي".

ووجه رسالته لراموس قائلا "يجب أن تعرف أن هذا المكان سيكون مفتوحا لك دائما".

ويأتي رحيل راموس عن ريال مدريد بعد نهاية تعاقده مع الفريق وعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين لتجديد التعاقد.

لتنتهي رحلة القائد راموس التي بدأت مع الفريق في عام 2005.

رحلة راموس انتهت مع ريال مدريد بعد 671 مباراة تجعله يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.

وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كان سببا رئيسيا في الفوز بها.

إذ فاز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.

كما سجل الدولي الإسباني 101 هدفا مع ريال مدريد وصنع 40.

وأصبح راموس (35 عاما) قائدا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق.

وكان راموس قد انتقل لريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف 2005.

سيرجيو راموس ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
راموس باكيا: توديع ريال مدريد أحد أصعب لحظات حياتي 17 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن سيرخيو راموس؟ 20 دقيقة | لعبة في الجول
وكيل محمد إبراهيم: انتقاله لـ الأهلي كان شبه منتهي وأمسك بالعصا من النصف.. واستغرب موقف المقاصة 24 دقيقة | الدوري المصري
ضياء السيد: محمد إبراهيم لم يتحدث معي بشأن تواصله مع أي مسؤول من الزمالك 40 دقيقة | مصر
مجلي: لا أمانع اللعب للزمالك.. ورغبتي الأولى الاحتراف خارج مصر 42 دقيقة | الدوري المصري
وكيل مصطفى محمد لـ في الجول: عقد اللاعب مع الزمالك ممتد حتى 2024 وحقوق النادي محفوظة 51 دقيقة | المحترفون
وليد سليمان: تعافيت من الإصابة تماما.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في رادس 54 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
فييرا ونيفيل: منتخب إيطاليا لن يستمر طويلا في يورو 2020 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 3 خبر سار لـ صلاح وليفربول بعد إعلان جدول الدوري الإنجليزي 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض
قد ينال إعجابك