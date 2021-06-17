وكيل محمد إبراهيم: انتقاله لـ الأهلي كان شبه منتهي وأمسك بالعصا من النصف.. واستغرب موقف المقاصة

الخميس، 17 يونيو 2021 - 13:08

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم - الصورة من الحسابات الرسمية لفريق سيراميكا كليوباترا

كشف تامر النحاس وكيل اللاعبين عن اقتراب محمد إبراهيم من انتقاله إلى الأهلي في الصيف الماضي، وأوضح أنه لم يتفهم موقف مصر للمقاصة.

محمد إبراهيم

النادي : سيراميكا كليوباترا

الأهلي
الدوري المصري

وانضم محمد إبراهيم لصفوف سيراميكا كليوباترا مطلع الموسم الجاري، بعد موسم واحد قضاه بقميص الفريق الفيومي.

وقال تامر النحاس عبر قناة TEN: "محمد إبراهيم كان سينضم للأهلي".

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وتابع "رحيل إيهاب جلال ثم تأخر المفاوضات وتراجع مستواه، وتراجع الأهلي عقب قيادة بيتسو موسيماني الفريق".

وأضاف "الأمر كان شبه منتهي، ولكن تعامل المقاصة بمنتهى عدم الفهم للأمر الواضح".

وأوضح "لاعب يتبقى عاما في عقده، ويُعرض عليه 8 ملايين جنيه انضم إليك مجانا، وتطلب 30 مليون جنيه، أمر غريب جدا في ظل عدم وجود منافسة".

وأردف "السبب الأساسي لتوقف الصفقة هو تأخر قرار المقاصة في بيعه بالرقم المناسب لكل الأطراف، التفاوض بين 8 و30 مليون جنيه صعب جدا، التأخر مع تغيير مدرب الأهلي من ريني فايلر إلى موسيماني ثم رحيل إيهاب جلال وهبوط مستوى اللاعب، كلها عوامل مشتركة".

وأكمل "محمد إبراهيم كان يرحب، ولكن للأمانة كان ممسكا بالعصا من النصف بين الأهلي وبيراميدز".

وأتم "للأسف الأهلي وبيراميدز يحبان إبداء رغبة اللاعب في الانضمام إليهما، ليسعى بقوة خلفك، وعندما شعرا بمسك العصا من النصف، انتهى به الأمر في سيراميكا كليوباترا".

وخلال موسم واحد بقميص المقاصة شارك إبراهيم في 30 مباراة سجل 4 وصنع 6.

لاعب الزمالك الأسبق البالغ 29 عاما خاض الموسم الجاري 25 مباراة سجل هدفا وصنع 3 بقميص سيراميكا كليوباترا.

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