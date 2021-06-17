وكيل مصطفى محمد لـ في الجول: عقد اللاعب مع الزمالك ممتد حتى 2024 وحقوق النادي محفوظة

الخميس، 17 يونيو 2021 - 12:42

كتب : أحمد الخولي

مصطفى محمد يحتفل بهدف جالاتا سراي الأول في فنرباهشتة

كشف أحمد يحيى وكيل مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لجالاتاسراي عن أن عقد اللاعب مع النادي الأبيض ممتد حتى 2024.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

ورد وكيل مهاجم منتخب مصر على التقارير التي زعمت انتهاء عقد مصطفى محمد في 2022، وإمكانية رحيله إلى جالاتاسراي مجانا في هذه الحالة.

وقال يحيى لـFilGoal.com: "غير صحيح ما تم الترويج له بأن عقد مصطفى محمد مع نادي الزمالك ينتهي في 2022 أو أن اللاعب قد يرحل مجانا".

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وأوضح "عقد مصطفى محمد مع الزمالك والموثق في اتحاد الكرة ممتد حتى 2024 وحقوق الزمالك في اللاعب محفوظة سواء قرر جالاتاسراي تفعيل بند الشراء أو عاد مصطفى للعب في مصر".

وأتم "مصطفى محمد على قوة جالاتاسراي الآن لأن العقد يتضمن بند يتيح للنادي التركي ضم اللاعب بشكل نهائي، وهذا ما سيحدث على الأغلب ويحصل الزمالك على حقوقه".

ويلعب مصطفى محمد معارا من الزمالك إلى جالاتاسراي حتى نهاية يونيو 2022، مع أحقية النادي التركي في ضم صاحب الـ23 عاما بشكل كامل من الزمالك مقابل 4 مليون دولار.

وشارك مصطفى محمد مع جالاتاسراي في 17 مباراة، سجل فيهم 9 أهداف.

مصطفى محمد الزمالك جالاتاسراي
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