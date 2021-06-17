فييرا ونيفيل: منتخب إيطاليا لن يستمر طويلا في يورو 2020

يعتقد باتريك فييرا نجم فرنسا السابق وجاري نيفيل مدافع إنجلترا السابق أن المنتخب الإيطالي لن يستمر طويلا في منافسات يورو 2020، رغم نجاح الطليان في التأهل لدور الـ16.

وفاز منتخب إيطاليا على منافسه سويسرا بثلاثة أهداف دون رد في ملعب الأولمبيكو في ثاني جولات يورو 2020 ليضمن رسميا تأهله لدور الـ16 بعدما وصل للنقطة السادسة إثر انتصارين يتصدر بهم المجموعة مبكرا.

قال فييرا لشبكة ITV: "أعتقد أن أول مباراتين خاضهما المنتخب الإيطالي كانتا مباراتين سهلتين، لا أعتقد أنهم تم اختبارهم بشكل جدي".

وأضاف "بالطبع عليك أن تهزم أي فريق تواجهه، لكن لا يزال لدي شك في أنهم يستطيعون الوصول إلى اليوم الأخير من البطولة".

وأوضح بطل يورو 2000 "أعتقد أنهم يفتقرون إلى القوة والسرعة، حتى يصبحوا أكثر خطورة في المناطق الهجومية".

وواصل "أعتقد أنه ما زال من السابق لأوانه وضع إيطاليا كمرشح للتتويج بلقب اليورو، أو للذهاب بعيدا في البطولة".

واتفق جاري نيفيل مع فييرا وشكك في قدرة إيطاليا على التتويج باللقب رغم الفوز بنتيجة 3-0 في أول مباراتين.

وقال الظهير الأيمن السابق لمنتخب إنجلترا: "لم يعاني المنتخب الإيطالي أمام سويسرا، القلق بالنسبة لإيطاليا هو أنهم لم يخضعوا لاختبار قوي حتى الآن".

وتابع "منتخب إيطاليا يفعل أقصى ما لديه حاليا، لكنني أتفق مع باتريك، أشعر أن الأتزوري سيفشل في تحقيق مبتغاه".

وأتم "المنتخب الإيطالي فريق شغوف وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يظهر أمام فريق جيد".

وسيواجه المنتخب الإيطالي منتخب ويلز يوم الأحد، ويهدف إلى أن يصبح أول فريق يفوز بكل مباريات مرحلة المجموعات منذ ألمانيا في نسخة 2012.

ووصلت إيطاليا إلى المباراة النهائية في ذلك العام لكنها خسرت 0-4 على يد الجيل الذهبي الإسباني في كييف.

منتخب إيطاليا لم يستقبل أي هدف في آخر 10 مباريات بما فيهم مواجهة سويسرا.

وخلال تلك الرحلة سجل منتخب الأتزوري 31 هدفا بمعدل 3.1 هدف في اللقاء الواحد.

ولم يخسر المنتخب الإيطالي في آخر 29 مباراة خاضها في كل البطولات بما فيهم لقاء سويسرا.