عودة سوبرمان.. بوفون إلى بارما

"لقد عدت" بتلك الكلمة أعلن جانلويجي بوفون الحارس الإيطالي الأسطوري عودته إلى بارما الذي بدأ معه مسيرته منذ 26 عاما.

جيانلويجى بوفون النادي : يوفنتوس بارما

نادي بارما أعلن عن عودة حارسه الذي رحل في 2001 لصفوف يوفنتوس، بالبحث عن قميص "سوبرمان" في ملعب أنيو تارديني ملعب النادي.

واعتاد بوفون أن يرتدي قميص "سوبرمان" الأرزق تحت قميص بارما وحينها احتفل بتتويج الفريق بألقاب الكأس والسوبر المحلي وكأس الاتحاد الأوروبي 1998-99.

وانضم بوفون (43 عاما) بعقد يمتد لموسمين بقميص الجيالوبلو أي إنه سيستمر حتى صيف 2023.

قال كايل كراوس مالك بارما لشبكة ذا أثليتك الموثوقة: "منذ اللحظة التي اشترينا فيها النادي، لا يمكنك ألا وضع ذلك في ذهنك. لقد تحدثت مع أبنائي وزرعت البذرة. بعد أن لعبنا في تورينو في أبريل، سنحت لي الفرصة لمقابلة جيجي بعد المباراة ووجهت له النكتة: مرحبا، أود أن تكون في بارما الموسم المقبل. كان لديه استجابة نموذجية، ضحك وابتسم".

"منذ ذلك الحين، اختار عدم البقاء في يوفنتوس لذا عليه العودة. كما تعلم، إنها كرة القدم، صحيح. أراد مقدارا من الوقت لتقليل ضغط ما بعد الموسم، لذلك تركناه بمفرده لمدة أسبوعين ثم اتصلنا لنقول: حسنا، جيجي، هل تريد أن تفعل شيئا أم لا؟ وبينما لا أريد التحدث نيابة عنه، كان لديه بالفعل شغف للعودة وأحب الفكرة".

وكان بوفون قد أعلن رحيله عن يوفنتوس بعد نهاية عقده مع الفريق.

بوفون فضل العودة لبارما بسبب مشروع الفريق الطموح، بعدما بدأ مسيرته الكروية مع بارما، قبل 26 عاما.

ورحل بوفون من بارما وانتقل ليوفنتوس عام 2001 كأغلى حارس في التاريخ حينها مقابل 51 مليون يورو، واستمر مع الفريق حتى عام 2018.

وحقق جانلويجي 25 لقبا بقميص يوفنتوس محليا، لكنه فشل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا خلال 3 مناسبات خسر خلالها النهائي.

وبقميص منتخب إيطاليا توج الحارس المُلقب بـ "العنكبوت" بلقب كأس العالم 2006، وخاض 176 مباراة دولية حتى 2018.

لكنه رحل لصفوف باريس سان جيرمان ولعب معهم موسم 2018-2019 قبل العودة مجددا ليوفنتوس.

ومع باريس فاز بلقب السوبر الفرنسي والدوري.

وهبط بارما لدوري القسم الثاني، بعدما احتل المركز الـ20 في الدوري الإيطالي بالموسم المنقضي.

وسيكون ذلك الموسم الثاني الذي يخوضه بوفون في الدرجة الثانية، إذ سبق له أن لعب موسم 2006-07 مع يوفنتوس بعد هبوطه إثر فضحية كالتشيوبولي وتوج باللقب.