روديجر يفلت من العقاب بعد عض بوجبا

أفلت أنطونيو روديجر مدافع ألمانيا من العقاب بعدما قام بـ عض بول بوجبا نجم فرنسا خلال لقاء الفريقين ببطولة يورو 2020.

وتعرض بوجبا للعض من قبل أنطونيو روديجر خلال اللقاء وأخبر الحكم بذلك ولم يشهر الأخير أي بطاقات في وجه مدافع تشيلسي.

وأفادت جريدة ستاندرد أن هيئة التأديب التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم قامت بتقييم تقارير المباراة وقررت عدم معاقبة روديجر.

بوجبا نفسه لم يكن يرغب في عقاب روديجر، فقد قال عقب اللقاء في مؤتمر صحفي: "أنا لست اللاعب الذي يصيح من أجل حصول خصمه على بطاقة صفراء أو حمراء بسبب هذه الافعال".

وأضاف "أعتقد أن روديجر عضني بشكل خفيف، نحن أصدقاء، وليست أزمة كبيرة".

وتابع نجم مانشستر يونايتد "أثناء المباراة أخبرت الحكم بما حدث وهو اتخذ قراره وانتهى الأمر".

وأكمل "روديجر لم ينال أي بطاقات، وأنا لم أكن أرغب أن يتم إيقافه بسبب تصرف كهذا".

وأتم بوجبا "لقد تعانقنا في نهاية المباراة".

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سجل هدف المباراة الوحيد ماتس هوملز في الدقيقة 20 بالخطأ في مرماه.

بتلك النتيجة تصدر منتخب البرتغال المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف فقط عن فرنسا.

فيما يأتي منتخب ألمانيا ثالثا بدون أي نقطة يليه المجر بفارق الأهداف.

منذ مونديال 2014 كلما التقى المنتخبان لم تحقق ألمانيا الفوز ولا حتى في اللقاء الودي بينهما في عام 2015.

فقد التقى المنتخبان ست مرات فازت فرنسا أربع مرات وتعادلا مرتين.

وكان من بين تلك المباريات ربع نهائي يورو 2016.

وتعد هذه هي أول مرة في تاريخ منتخب ألمانيا التي يخسر فيها مباراته الأولى في اليورو.