طبيب الدنمارك يعلن تركيب جهاز تقويم نبضات القلب لـ إريكسن

الخميس، 17 يونيو 2021 - 10:56

كتب : محرر في الجول

كريستيان إريكسن

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم تركيب جهاز مراقبة انتظام ضربات القلب واكتشاف ضربات القلب غير المنتظمة ICD لكريستيان إريكسن صانع ألعاب منتخب الدنمارك.

وصرح مورتن بويسن طبيب منتخب الدنمارك "بعد خضوع كريستيان إريكسن لفحوصات مختلفة للقلب، تقرر وضع جهاز تنظيم ضربات القلب".

وأوضح أن استخدام مثل هذا الجهاز ضروري بعد الإصابة بنوبة قلبية بسبب اضطرابات ضربات القلب.

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وجهاز ICD هو جهاز صغير يعمل ببطارية يتم وضعه في الصدر لمراقبة عدم انتظام ضربات القلب واكتشاف ضربات القلب غير المنتظمة، ويستطيع القيام بصدمات كهربائية لإصلاح اضطرابات نبضات القلب.

ويُستخدم في حالة المعاناة من نبضات قلب سريعة على نحو خطير، أو دقات غير منتظمة تمنع القلب من إمداد كمية كافية من الدم لبقية الجسم.

وكشف الاتحاد الدنماركي عن أن إريكسن تقبل الحل بعدما أكد العديد من الخبراء المحليين والعالميين إتباع نفس خطة العلاج.

وطالب بيان الاتحاد الدنماركي الجميع بمنح الخصوصية والهدوء لعائلة إريكسن.

وتعرض إريكسن لسقوط مفاجئ خلال مواجهة الدنمارك وفنلندا في الجولة الأولى من بطولة يورو 2020.

وتوقفت المباراة بعد نقل اللاعب إلى المستشفى قبل أن تستكمل بعد توقف طويل.

وانتهى اللقاء بفوز فنلندا على الدنمارك بهدف دون رد في أول مشاركة للمنتخب الفنلندي.

إريكسن الدنمارك
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