مواعيد مباريات الخميس 17 يونيو 2021.. الزمالك يواجه أسوان ويورو وكوبا أمريكا

الخميس، 17 يونيو 2021 - 10:30

كتب : FilGoal

الزمالك - أسوان

يوم كروي دسم.. بين دوري مصري ويورو وينتهي بكوبا أمريكا.

وإليكم أبرز مباريات والقنوات الناقلة اليوم الخميس، 17 يونيو 2021.

الدوري المصري

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تتواصل الجولة الـ 26 من الدوري بمواجهة جماهيرية تجمع الإسماعيلي وغزل المحلة في تمام الخامسة مساءً وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وفي السابعة مساءً يلتقي الاتحاد السكندري مع مصر للمقاصة وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

وفي التوقيت ذاته يحل أسوان ضيفا على الزمالك وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

يورو

تستكمل مواجهات الجولة الثانية من يورو 2020 بلقاء يجمع أوكرانيا بمقدونيا الشمالية لحساب المجموعة الثالثة ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4 في الثالثة عصرا.

وعلى نفس الشاشة تلتقي الدنمارك رفقة بلجيكا ضمن مواجهات المجموعة الثالثة في السادسة مساءً.

وتستمر الإثارة بمواجهة بين هولندا والنمسا في التاسعة مساءً.

كوبا أمريكا

ولم ينته اليوم بعد، إذ تلتقي كولومبيا مع فنزويلا في الحادية عشر مساءً عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 5 و6 لحساب المجموعة الثانية.

وتختتم مباريات اليوم، بلقاء في الثانية صباحا على نفس القناتين يجمع البرازيل وبيرو.

مواعيد المباريات
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