ديباي: أريد اللعب مع كومان.. ولم أوقع على أي عقود حتى الآن

أكد ممفيس ديباي مهاجم ليون ومنتخب هولندا على رغبته في اللعب لبرشلونة.

وانتهى عقد ديباي مع ليون ويحق له التوقيع مع أي فريق في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال ديباي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة هولندا والنمسا: "الجميع يعرف أنني أتفاوض مع برشلونة".

وتابع "أريد اللعب مع رونالد كومان لكن علينا الانتظار الآن، لكن سيكون هناك المزيد من الأخبار في الفترة المقبلة".

وسبق لكومان تدريب ديباي في منتخب هولندا.

وأضاف لشبكة "NOS" الهولندية: "الأمور على ما يرام لكني لم أوقع على أي عقود بعد".

وكان فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بأخبار سوق الانتقالات قد أشار إلى أن باريس سان جيرمان قدم عرضا لديباي لكنه يُفضل اللعب لبرشلونة.

ولعب ديباي مع ليون من موسم 2016-2017 قادما من مانشستر يونايتد.

وشارك في 178 مباراة مع ليون وسجل 76 هدفا.

ويتواجد حاليا مع منتخب هولندا للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".