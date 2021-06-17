كرة يد - مودي لـ في الجول: الأحمر تحدث معي للانضمام للزمالك.. وهدفي تحقيق الخماسية

الخميس، 17 يونيو 2021 - 00:10

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك يضم مودي - كرة يد

أعرب محمد البسيوني "مودي" عن سعادته بالانتقال إلى فريق الزمالك لكرة اليد وشدد عن حلمه بتحقيق الخماسية هذا الموسم.

وأعلن نادي الزمالك ضم مودي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع سبورتنج.

وقال مودي لـ FilGoal.com: "عقدي انتهى مع سبورتنج بنهاية الموسم وكان هناك تفاوض لتمديده".

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وكشف "أحمد الأحمر تحدث معي وأيضا خالد فتحي المسؤول عن ملف كرة اليد من أجل انضمامي لفريق الزمالك".

وأوضح مودي "كانت لدي الرغبة في خوض تجربة الانضمام لنادي الزمالك الكبير وأبلغت سبورتنج منذ أسبوع بقراري".

وتابع "تربطني علاقة قوية بسبورتنج منذ 12 عاما لعبت هناك ولهم فضل كبير عليّ".

وأضاف "المفاوضات مع الزمالك في التفاصيل التعاقدية لم تستغرق أكثر من 15 دقيقة".

وبالحديث عن طموحاته كشف مودي "الزمالك لديه خمس بطولات هذا الموسم محلية وإفريقية".

وشدد "أهدف إلى تحقيق هذه البطولات مع الفريق لتحقيق طموحات الجماهير وإدارة النادي، وهذا الأمر سبب انضمامي لكتيبة الكوماندوز".

أما عن المنافسة داخل الفريق فشدد "أغلب اللاعبين زملائي ولعبنا مع بعض مسبقا في المنتخبات، وبالتالي سيكون هناك تعاون ودعم بيننا وبين بعض".

وتابع مودي "سعيد بتواجدي وسط كتيبة عظيمة من نجوم كرة اليد في مصر وإفريقيا مثل أحمد الأحمر وهتلر ويحيى الدرع وسيف الدرع وحسن قداح وعلي هشام وغيرهم".

وأضاف "نحن 20 لاعبا جميعنا يد واحدة هدفنا هو تحقيق الفوز".

واختتم تصريحاته برسالة إلى الجماهير "أعد جمهور الزمالك أن نقاتل في كل بطولة لتحقيق طموحاتهم، نادي الزمالك الأفضل في إفريقيا وليس فقط في مصر وأعد الجميع بالحفاظ على مسيرة البطولات".

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