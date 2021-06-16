إلى الوصافة مؤقتا.. المصري يضرب سيراميكا كليوباترا +94

هم علي ماهر للنزول من المدرجات التي شاهد منها الشوط الثاني، فإذا بـ المصري يسجل هدفا قاتلا ويجلب لفريقه الانتصار الأهم في الموسم.

فاز النادي المصري على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف على إستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 43 نقطة مرتقيا للمركز الثاني في الدوري مؤقتا، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 32 نقطة في المركز العاشر.

سجل أحمد رفعت، وسعيدو سيمبوريه هدفا المصري، فيما سجل شادي حسين هدف سيراميكا كليوباترا الوحيد.

التشكيل

علي ماهر بدأ بـ أحمد جمعة في الهجوم، فيما تواجد إسلام صلاح بجانب عمرو موسى في الدفاع.

بالمقابل، بدأ ضياء السيد بـ شادي حسين، وأحمد ياسر ريان في هجوم سيراميكا كليوباترا.

وصف المباراة

المصري بدأ المباراة بشكل أفضل، وكانت بداية الخطورة في الدقيقة الـ20 عندما توغل أحمد رفعت على الجهة اليسرى وانفرد، ثم سدد في الشباك الجانبية.

أحمد ياسر ريان في المقابل انفرد في الدقيقة الـ25 وراوغ أحمد مسعود من منتصف الملعب، ثم أرسل عرضية، لكن الدفاع أنقذها قبل متابعة شادي حسين.

سيطرة بورسعيدية

أحمد رفعت مجددا انفرد في الدقيقة الـ26 وراوغ عامر عامر وسقط مطالبا بركلة جزاء، لكن الحكم محمد يوسف لم يحتسب شيء، ومع الرجوع لتقنية الفيديو أكد قراره.

المصري واصل الضغط بعرضية من أحمد شديد قناوي في الدقيقة الـ32، قابلها أحمد جمعة برأسية ضعيفة في يد عامر عامر.

جمعة واصل الإهدار في الدقيقة الـ33 بعد عرضية أرضية من عمر كمال عبد الواحد، قابلها جمعة بتصويبة مباشرة من على حدود علامة الجزاء، لكن فوق المرمى.

ثم مخالفة للمصري في الدقيقة الـ41، نفذها أحمد رفعت وقابلها عمرو موسى برأسية فوق المرمى أيضا.

وأخيرا جاء الهدف الأول في الدقيقة الـ48. ركلة جزاء احتسبها محمد يوسف للمصري في الدقيقة الـ45 لصالح إيزي إيميكا بعد حصوله على مخالفة من حدود منطقة الجزاء. يوسف عاد لتقنية الفيديو، ثم قرر احتساب ركلة جزاء للمصري.

أحمد رفعت تقدم لتسديد ركلة الجزاء، وسجل هذه المرة هدفا. هدف هو الأول للمصري من ركلة جزاء بعد ثلاث ركلات مهدرة في آخر مباراتين بالدوري، وفي الوسط توديع كأس مصر بركلات الترجيح أمام أسوان.

الشوط الثاني

سيطرة حمراء

سيرايمكا كليوباترا بدأ الشوط الثاني قويا. بينية رائعة من محمد إبراهيم في الدقيقة الـ47 إلى شادي حسين، والذي سدد في القائم الأيسر لـ مسعود.

شادي حسين نفسه سدد بقوة في الدقيقة الـ53، لكن فوق المرمى.

هنا تدخل علي ماهر ودفع بـ أحمد حامد "شوشة" بدلا من أحمد جمعة في تبديل دفاعي صريح.

ضياء السيد رد في الدقيقة ال بـ63 بدخول أحمد محسن بدلا من فابريس نجا.

سيراميكا واصل الضغط، وكاد أحمد ياسر ريان يتعادل في الدقيقة الـ68 برأسية مرت بجانب القائم.

ومن أجل مزيد من الضغط، دفع ضياء السيد بـ محمود نبيل ومحمد مسعد في الدقيقة الـ69 بدلا من رجب بكار، وعاشور الأدهم.

ثم أسفر الضغط هنا عن التعادل أخيرا. طولية رائعة من صالح جمعة، حولها شادي حسين بلمسة عكسية رائعة في شباك مسعود مسجلا التعادل في الدقيقة الـ73.

التحرك:✔️ الرؤية: ✔️ الإنهاء: ✔️ هدف #شادي_حسين لاعب سيراميكا كليوباترا الرائع في مرمى المصري منذ قليل 🔥⚽#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/ufxGx610qa — WATCH iT! (@WatchiTMENA) June 16, 2021

سيراميكا كليوباترا كاد يتقدم في الدقيقة الـ77 بعد خطأ من مسعود. عمرو موسى أعاد الكرة من منتصف الملعب لحارسه، لكن مسعود أمسك الكرة بيده، ليحتسب الحكم ضربة حرة غير مباشرة من داخل منطقة الجزاء.

دفاع المصري أوقف الكرة وأنقذ مرماه من هدف ثاني، ليستمر التعادل.

هنا عاد علي ماهر للهجوم. دفع بـ أوستين أموتو وسعيدو سيمبوريه في الدقيقة الـ79 بدلا من عمر كمال عبد الواحد، وإيزي إيميكا.

سيراميكا كليوباترا كان له الأفضلية أيضا بعد طولية إلى شادي حسين في الدقيقة الـ83 داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد بعيدا عن المرمى هذه المرة.

هدف قاتل

المصري لم ييأس. علي ماهر دفع بـ محمد عنتر، ومحمد عبد اللطيف "جريندو" في الدقيقة الـ90 بدلا من حسن علي، وإسلام صلاح.

وكان المصري هو المسيطر في أربع دقائق وقت بدل ضائع. أولا حين تبادل رفعت المرة مع عنتر في الدقيقة الـ91 واخترق رفعت منطقة الجزاء وأرسل عرضية أرضية، أنقذها الدفاع بعصوبة.

ثم كان الهدف القاتل في الدقيقة الـ93. عرضية من رفعت إلى محمد عنتر، وعنتر استلم الكرة ومهدها إلى سيمبوريه الذي سددها مباشرة في المرمى مسجلا الهدف القاتل.

الفوز هو الأول في تاريخ مواجهات الفريقين لصالح المصري بعد التعادل ذهابا بهدفين لكل فريق.

وبعد الفوز، ارتفع رصيد المصري إلى 43 نقطة مرتقيا للمركز الثاني في الدوري مؤقتا، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 32 نقطة في المركز العاشر.