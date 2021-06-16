محمد بسيوني حكما لمباراة الزمالك وأسوان

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 23:14

كتب : FilGoal

الزمالك - أسوان

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات غدا الخميس، في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

ويدير محمد بسيوني مباراة الزمالك ضد أسوان، ويعاونه كل من مصطفى حسين ومحمد صلاح عبد الفتاح، وأحمد جابر حكما رابعا.

والثنائي صبحي العمراوي ومحمود ناجي للفيديو.

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ولم يتولى محمد بسيوني إدارة أي مباراة للزمالك في الدوري هذا الموسم، بينما أدار لقاء واحد لأسوان ضد البنك الأهلي.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بـ55 نقطة بعدما خاض كل مبارياته الـ25.

كما يدير محمد الحنفي مباراة الاتحاد السكندري ضد مصر للمقاصة، ويعاونه كل من رضا جابر وعادل ماهر، والحسن النعماني حكما رابعا.

وأحمد الغندور وحمادة الجلاوي للفيديو.

أما مباراة الإسماعيلي ضد غزل المحلة يديرها محمد الصباحي ويعاونه كل من أحمد بكر وصالح محمد عفيفي. ومنير يوسف حكما رابعا.

بالإضافة إلى الثنائي حسام عزب وإبراهيم محجوب للفيديو.

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