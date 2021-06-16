قنبلة لا يمكن إيقافها

خارج ملعب الأولمبيكو نجحت السلطات الإيطالية في إبطال مفعول قنبلة ولكن داخله كان الأتزوري لا يمكن إيقافه أبدا.

وفاز منتخب إيطاليا على منافسه سويسرا اليوم الأربعاء بثلاثة أهداف دون رد في ملعب الأولمبيكو في ثاني جولات يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وضمن منتخب إيطاليا رسميا تأهله لدور الـ16 بعدما وصل للنقطة السادسة إثر انتصارين يتصدر بهم المجموعة مبكرا.

فيما يأتي منتخب ويلز ثانيا بأربع نقاط، ثم سويسرا ثالثا بنقطة واحدة.

ويحتل منتخب تركيا المركز الرابع بدون أي نقطة.

افتتح مانويل لوكاتيللي أهداف المباراة في الدقيقة 26 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف لوكاتيللي الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 52 بتسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء.

وأتم شيرو إيموبيلي ثلاثية الأتزوري بهدف في الدقيقة 89 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

قنبلة إيطالية

قبل انطلاق المباراة ذكر موقع "كورييري ديللو سبورت" الإيطالي أن سلطات الأمن نجحت في إبطال مفعول قنبلة زُرعت في سيارة.

وغردت فيرجينيا راجي عمدة مدينة روما عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم قائلة: "تم العثور على قنبلة في سيارة ماركو دوريا رئيس هيئة إعادة تطوير الحدائق والمعالم التاريخية في روما".

وأكملت "ما حدث خطير للغاية وأعرب عن تضامني الكامل".

ولكن منتخب إيطاليا أصبح كاسحا هجوميا جذابا وفعالا ويقدم أداء قويا للغاية لدرجة أنه لم يستقبل أي هدف في آخر 10 مباريات بما فيهم مواجهة سويسرا اليوم.

وخلال تلك الرحلة سجل منتخب الأتزوري 31 هدفا بمعدل 3.1 هدف في اللقاء الواحد.

ولم يخسر المنتخب الإيطالي في آخر 29 مباراة خاضها في كل البطولات بما فيهم لقاء اليوم.

ولم يجر روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا سوى تبديلا وحيدا على تشكيل فريقه الذي خاض الافتتاح ضد تركيا سوى إشراك جيوفاني دي لورينزو بدلا من أليساندرو فلورينزي.

فيما حافظ منتخب سويسرا على تشكيله كما هو بعد التعادل مع ويلز في الجولة الأولى بوجود شيردان شاكيري وجرانيت جاكا ويان سومر في حراسة المرمى.

إيموبيلي يقود هجوم ايطاليا وشاكيري يقود هجوم سويسرا 🇨🇭🇮🇹#يورو2020 pic.twitter.com/GuIsefOR7v — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 16, 2021

ضغط كاسح

شهد الشوط الأول تفوق إيطالي كاسح على سويسرا لدرجة أن منتخب سويسرا لم يستطع تسديد أي كرة على مرمى جيانلويجي دوناروما.

في المقابل سيطر منتخب إيطاليا على الملعب في كل مساحاته ونجح في اختراق الدفاع السويسري في أكثر من مرة.

وفي الدقيقة 11 أرسل ليوناردو سبينازولا عرضية من الناحية اليسرى لكن رأسية شيرو إيموبيلي ذهبت أعلى مرمى سويسرا.

وتلى تلك الفرصة تسديدة من دومينيكو بيراردي لكن ارتطمت بدفاع سويسرا ومطالبات بركلة جزاء لكن الحكم يأمر باستكمال اللعب.

وسجل جورجيو كيلليني هدفا بعد ارتباك من دفاع سويسرا في التعامل مع ركلة ركنية قدمة من الناحية اليسرى لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي لمسة يد على المدافع الإيطالي في الدقيقة 20.

وعقب أربع دقائق اضطر كيلليني للخروج مستبدلا بسبب الإصابة وشارك بدلا منه فرانشيسكو أتشيربي.

وما هي إلا دقيقتين فقط وأرسل لوكاتيللي عرضية رائعة إلى بيراردي الذي توغل تجاه منطقة جزاء سويسرا وارسل عرضية زاحفة قابلها لوكاتيللي بتسديدة سهلة في الشباك ليعلن عن تقدم إيطاليا.

وسدد لورينزو إنسيني تسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء شتتها مدافع سويسرا برأسه.

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ولم يحدث جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم إيطاليا بهدف دون رد.

لوكاتيللي وإيموبيلي بوووم

وأجرى منتخب سويسرا تبديلا بين شوطي المباراة بمشاركة ماريو جافرانوفيتش بدلا من هاريس سيفيروفيتش.

لم تختلف بداية الشوط الثاني عن نظيرتها في الشوط الأول وواصل منتخب إيطاليا ضغطه الهجومي الكاسح.

وفي الدقيقة 52 تسلم لوكاتيللي الكرة أمام منطقة الجزاء وأطلق تسديدة زاحفة بيسراه سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الثاني للأتزوري.

وأجرى منتخب سويسرا تبديلين في الدقيقة 58 بمشاركة ستيفن زوبير وسيلفان ويدمر بدلا من فابيان شار وكيفن مبابو.

وفي الدقيقة 63 كاد منتخب سويسرا يقلص النتيجة بعدما أرسل ديفيد زوبير عرضية شتتها دوناروما لكنها ارتطمت بالمهاجم السويسري ولكن الدفاع شتتها سريعا.

وأطلق بيراردي تسديدة قوية من الناحية اليمنى ذهبت أعلى مرمى سويسرا.

وفي الدقيقة 69 أجرى منتخب إيطاليا تبديلين بمشاركة فيديريكو كييزا ورافائيل تولوي بدلا من إنسيني وبيراردي.

وأجرى منتخب سويسرا تبديلا رابعا بمشاركة روبن فارجاس بدلا من شاكيري.

وسدد إيموبيلي كرة بيسراه مرت بجوار مرمى سويسرا.

وفي الدقيقة 84 شارك دجبريل سو بدلا من ريمو فرولر في آخر تبديلات سويسرا، ذلك قبل أن يجري منتخب إيطاليا تبديلين بمشاركة ماتيو بيسينا وبريان كريستانتي بدلا من لوكاتيللي ونيكولو باريلا.

وعقب خمس دقائق فقط أطلق إيموبيلي تسديدة قوية بيمناه ارتطمت في يد يان سومر وسكنت الشباك لتعلن عن الهدف الثالث للأتزوري.

واحتسب الحكم ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم جديد لتنتهي المباراة بانتصار إيطاليا بثلاثية دون رد.