بيل: ويلز في مركز رائع.. وكنا لنوافق على هذا العرض قبل انطلاق يورو 2020

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 22:38

كتب : FilGoal

جاريث بيل يحتفل بهدف ويلز الثاني في تركيا

يرى جاريث بيل قائد منتخب ويلز أن بلاده في موقف رائع بعد الفوز على تركيا في الجولة الثانية لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وفازت ويلز على تركيا بهدفين دون مقابل، في مباراة صنع فيها بيل الهدفين وأهدر ركلة جزاء.

وقال بيل عقب المباراة: "نحن في مركز رائع الآن".

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وأضاف "إذا عُرض علينا قبل البطولة الحصول على 4 نقاط بعد أول مباراتين كنا لنوافق".

وأضاف "يتبقى لنا مباراة وهي صعبة للغاية، فالمجموعة صعبة جدا".

وتابع "سنحتفل بهذا الانتصار لمدة يوم ثم نبدأ الاستعداد لإيطاليا".

وعن إهدار ركلة الجزاء، قال: "لقد سددت الكرة بقوة".

واستمر "هذا من الأشياء التي تحدث في كرة القدم لكنه ليس شعورا رائعا".

وواصل "لكني شعرت بأن علي أن أُظهر شخصية جيدة لكي أواصل العمل".

وشدد "لدي ما يكفي من الخبرة لمواصلة العمل وألا أجعل هذا يؤثر علي كثيرا، وأظهرت ذلك بعد صناعتي للهدف الثاني في نهاية المباراة".

وحول حضور جماهير ويلز للمباراة، قال: "هم من يدفعوك للأمام وكانوا رائعين".

وأتم "الجماهير كانت حاسمة وأريد أن أشكرهم".

وتلعب ويلز في الجولة الثالثة ضد إيطاليا في ختام مباريات دور المجموعات للمجموعة الأولى.

جاريث بيل ويلز يورو 2020
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