إنبي يُحبط عودة البنك الأهلي ويهزمه في الدوري

أحبط إنبي عودة البنك الأهلي وخطف الثلاث نقاط في الوقت القاتل بالتغلب بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

وحول البنك الأهلي تأخره بهدفين إلى تعادل في وقت قاتل قبل أن ينجح إنبي في خطف نقاط المباراة بركلة جزاء قاتلة سجلها رامي صبري.

ورفع إنبي رصيده إلى 36 نقطة عقب مرور 26 جولة في المركز الخامس بينما البنك الأهلي تجمد رصيده عند 19 نقطة من 24 مباراة في المركز السادس عشر.

وصف المباراة

بدأ البنك الأهلي المباراة بخطورة هجومية منذ البداية وكاد أحمد ياسر أن يفتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة من ركلة حرة ولكن أعلى العارضة.

وباغت البنك الأهلي فريق إنبي بهجمات متتالية في أول 20 دقيقة من المباراة وكاد أن يفتتح التسجيل لولا استبسال دفاع إنبي.

وفي الدقيقة 25 تألق محمود جاد حارس مرمى إنبي بعد استخلاص رائع من أحمد علي مهاجم البنك الأهلي وتمريرة عرضية رائعة إلى محمد بسيوني الذي سددها.

وعلى عكس سير اللقاء نجح جون إيبوكا مهاجم إنبي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 26 بعد مراوغة مدافع البنك الأهلي وتسديدها قوية على يمين حارس المرمى.

حاول البنك الأهلي إدراك التعادل في الربع ساعة الأخيرة ولكن فشل مع تألق مدافعي إنبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني باغت إنبي فريق البنك الأهلي بهدف ثان في الدقيقة 49 برأسية رائعة من رامي صبري.

واندفع فريق البنك الأهلي هجوميا من أجل تقليص الفارق بعد تلقي الهدف الثاني المبكر.

ونجح أحمد علي في تقليص الفارق في الدقيقة 60 برأسية رائعة ليشعل المباراة مرة أخرى.

واكتملت عودة البنك الأهلي بهدف ثاني في الدقيقة 79 بعد تسديدة كريم بامبو على يسار محمود جاد بعد أن اتردت الكرة من القائم.

لكن عودة البنك الأهلي لم تكتمل بعد أن حصل كريم الديب على ركلة جزاء في الدقيقة 88.

ونجح رامي صبري في تسجيل ركلة الجزاء ليخطف النقاط الثلاثة في الوقت القاتل.

وانتهى اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح إنبي.