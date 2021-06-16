الزمالك يعلن انضمام لاعبيه لمعسكر لقاء أسوان

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 22:01

كتب : إبراهيم رمضان

أشرف بنشرقي يحتفل بهدفه مع الزمالك ضد الإسماعيلي

وصل أشرف بنشرقي وسيف الدين الجزيري ثنائي الزمالك الدولي إلى القاهرة، وانضم إلى معسكر الفريق استعدادا لـ أسوان.

أعلن نادي الزمالك وصول أشرف بنشرقي لاعب الفريق قادما من المغرب، وسيف الدين الجزيري المهاجم التونسي قادما من تركيا.

وانضم اللاعبان فورا إلى معسكر الفريق، استعدادا لمباراة أسوان المقبلة.

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أشرف بنشرقي كان رفقة منتخب المغرب في معسكر استعدادي لتصفيات كأس العالم، فيما كان الجزيري رفقة المنتخب التونسي.

ويتواجد بنشرقي والجزيري في قائمة الزمالك لمواجهة أسوان. (طالع القائمة كاملة)

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك أسوان بنشرقي
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