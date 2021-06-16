انتهت رحلة القائد.. ريال مدريد يعلن رحيل سيرخيو راموس

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 21:37

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد

أعلن ريال مدريد عن رحيل سيرخيو راموس عن صفوف الفريق الملكي بعد انتهاء عقده مع النادي.

سيرخيو راموس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ونشر ريال مدريد بيانا رسميا أوضح فيه أن راموس سيظهر غدا الخميس في مؤتمر صحفي لتوديع الجماهير.

وأوضح البيان أن النادي سوف يُكرم راموس بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز قبل أن يظهر في مؤتمر صحفي للحديث مع الإعلام.

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ويأتي رحيل راموس عن ريال مدريد بعد نهاية تعاقده مع الفريق وعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين لتجديد التعاقد.

لتنتهي رحلة القائد راموس التي بدأت مع الفريق في عام 2005.

رحلة راموس انتهت مع ريال مدريد بعد 671 مباراة تجعله يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.

وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كان سببا رئيسيا في الفوز بها.

إذ فاز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.

كما سجل راموس 101 هدفا مع ريال مدريد وصنع 40.

وأصبح راموس (35 عاما) قائدا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق.

وكان راموس قد انتقل لريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف 2005.

ريال مدريد سيرخيو راموس
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