إبطال مفعول قنبلة قبل لقاء إيطاليا وسويسرا

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 21:09

كتب : FilGoal

حفل افتتاح يورو 2020 - الأولمبيكو - إيطاليا

أبطلت السلطات الإيطالية مفعول قنبلة تم زرعها في سيارة ماركو دوريا رئيس هيئة إعادة تطوير الحدائق والمعالم التاريخية في روما قبل لقاء إيطاليا وسويسرا.

ويلتقي منتخب إيطاليا بمنافسه سويسرا اليوم الأربعاء في ملعب الأولمبيكو في ثاني جولات يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وذكر موقع "كورييري ديللو سبورت" الإيطالي أنه تم استدعاء السلطات المختصة للاشتباه في وجود جسم غريب في إحدى السيارات بجوار ملعب الأولمبيكو.

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وأوضح التقرير أنه تم إغلاق عدة طرق سريعا للسماح للسلطات المختصة بممارسة مهام عملها إلى أن تم النجاح في إبطال مفعول القنبلة.

وبعد ذلك تم السماح بتوافد الجماهير بشكل طبيعي على ملعب الأولمبيكو لحضور المباراة.

وغردت فيرجينيا راجي عمدة مدينة روما عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم قائلة: "تم العثور على قنبلة في سيارة ماركو دوريا رئيس هيئة إعادة تطوير الحدائق والمعالم التاريخية في روما".

وأكملت "ما حدث خطير للغاية وأعرب عن تضامني الكامل".

وتقام بطولة يورو 2020 في 11 بلدا مختلفا احتفالا بمرور 60 عاما على انطلاق المسابقة.

يورو 2020 إيطاليا سويسرا
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