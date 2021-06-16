مدرب فنلندا: رسالة دعم إريكسن كانت فكرة اللاعبين

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 20:57

كتب : FilGoal

ماركو كانيرفا

كشف ماركو كانيرفا المدير الفني لمنتخب فنلندا أن فكرة دعم كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك كانت اقتراح من لاعبي الفريق.

وارتدى لاعبو فنلندا قمصان حملت رسالة دعم لإريكسن قبل مواجهة روسيا والتي انتهت بفوز الدب الروسي.

وكان إريكسن قد سقط خلال مباراة الدنمارك وفنلندا وأُصيب بأزمة قلبية.

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وقال كانيرفا بعد مباراة روسيا: "لقد تحدثنا مع قادة الفريق واقترحوا ذلك وأنا وافقت على الاقتراح".

وأضاف "أشكر المسؤولين الذين سمحوا لنا بذلك وجعلوه ممكنا".

وواصل"هذا يخبرك بطبيعة اللاعبين".

وعن أداء فنلندا في المباراة، قال: "قدمنا مباراة دفاعية جيدة وتطورنا في الجانب الهجومي عن مباراة الدنمارك".

واستمر "كنا نستحق نقطة على الأقل".

وأتم "مباراة بلجيكا ستكون صعبة للغاية لأنهم فريق قوي لكننا أظهرنا قدرتنا على تحويل الأحلام لحقيقة".

فنلندا يورو 2020 كريستيان إريكسن
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