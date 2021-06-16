انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(2) المصري.. فوز قااااتل

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 20:54

كتب : FilGoal

لاعبو سيراميكا كليوبارتا يحتفلون بهدف أحمد ياسر ريان في المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

ق. 93 جوووووووووووول قااااتل للمصري عن طريق سعيدو سيمبوريه.

ق. 83 طولية إلى شادي حسين الذي يتسلمها داخل منطقة الجزاء ويسدد بجانب القائم.

ق. 76 مخالفة غير مباشرة لـ سيراميكا كليوباترا داخل منطقة الجزاء بسبب إمساك مسعود الكرة بيده بعد إعادتها من المدافع بقدمه.

ق. 72 جووول التعااادل لسيراميكا.. طولية رائعة من صالح جمعة، يودعها شادي حسين المرمى بلمسة رائعة.

ق. 69 رأسية من أحمد ياسر ريان بجانب القائم بقليل.

ق. 55 أحمد شوشة يشارك بدلا من أحمد جمعة.

ق. 53 تصويبة قوية من شادي حسين فوق المرمى.

ق. 46 بينية من محمد إبراهيم إلى شادي حسين الذي انفرد وسدد في القائم الأيسر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 48 جوووول أووول للمصري. أحمد رفعت يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 45 ركلة جزااء للمصري لمصلحة إيزي إيميكا بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

ق. 41 مخالفة ينفذها أحمد رفعت، ويقابلها عمرو موسى برأسية غريبة فوق المرمى.

ق. 33 أخطر فرص اللقاء بعد عرضية أرضية من عمر كمال، سددها أحمد جمعة فوق المرمى.

ق. 32 عرضية من أحمد شديد قناوي، ورأسية من أحمد جمعة في يد الحارس.

ق. 26 أحمد رفعت ينفرد ويراوغ عامر ويسقط ويطالب بركلة جزاء. والحكم لا يحتسب شيء.

ق. 25 أحمد ياسر ريان ينفرد من منتصف الملعب ويراوغ مسعود ويرسل عرضية ينقذها الدفاع.

ق. 20 أحمد رفعت يتوغل بشكل رائع من الجهة اليسرة وينفرد بـ عامر عامر لكن يسدد في الشباك الجانبية.

بداية المباراة

في الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
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