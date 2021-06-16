انتهت يورو 2020 – إيطاليا (3) - (0) سويسرا.. انتصار ثلاثي جديد للأتزوري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي إيطاليا وسويسرا التي تقام في ملعب الأولمبيكو في ثاني جولات يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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نهاية المباراة بانتصار إيطاليا بثلاثية دون رد.

ق90: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق89: جوووووووووووول ثااااالث لإيطاليا عن طريق إيموبيلي بتسديدة قوية بيمناه من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في يد يان سومر وسكنت الشباك.

ق86: تبديلان لمنتخب إيطاليا بخروج لوكاتيللي ومشاركة ماتيو بيسينا، ومشاركة بريان كريستانتي وخروج باريلا.

ق84: تبديل خامس وأخير لسويسرا بمشاركة دجبريل سو بدلا من ريمو فرولر.

ق76: تبديل رابع لسويسرا بمشاركة روبن فارجاس بدلا من شاكيري.

ق69: تبديلان لمنتخب إيطاليا بخروج إنسيني ومشاركة فيديريكو كييزا، وخروج بيراردي ومشاركة رافائيل تولوي.

ق65: تسديدة قوية من بيراردي ذهبت لخارج الملعب.

ق63: منتخب سويسرا كاد يقلص النتيجة بعدما أرسل ديفيد زوبير عرضية شتتها دوناروما لكنها ارتطمت بالمهاجم السويسري ولكن الدفاع شتتها سريعا.

ق52: جووووووووووووووول ثااااان لإيطاليا عن طريق لوكاتيللي بتسديدة زاحفة رائعة بيسراه من خارج منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم إيطاليا بهدف دون رد.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق34: تسديدة مقوسة رائعة من إنسيني لكن أكانجي شتتها برأسه.

ق27: تمريرة عرضية رائعة من لوكاتيللي إلى بيراردي الذي توغل تجاه منطقة جزاء سويسرا ومرر عرضية زاحفة قابلها لوكاتيللي نفسه بتسديدة سهلة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للأتزوري.

ق26: جوووووووووووووووول أوووول لإيطاليا عن طريق لوكاتيللي.

ق24: تبديل أول اضطراري لإيطاليا بخروج كيلليني للإصابة ومشاركة فرانشيسكو أتشيربي.

ق20: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي لمسة يد على كيلليني.

ق19: عرضية من ركلة ركنية من الناحية اليسرى واستغل كيلليني ارتباك من مدافعي سويسرا وسدد الكرة في الشباك معلنا عن الهدف الأول للأتزوري.

ق18: جوووووووووول كيلليني يسجل الهدف الأول لإيطاليا.

ق12: تسديدة من بيراردي من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع سويسرا ومطالبات بركلة جزاء لكن الحكم يأمر باستكمال اللعب.

ق11: عرضية من سبينازولا من الناحية اليسرى لكن رأسية إيموبيلي ذهبت أعلى مرمى سويسرا.

ق10: محاولات من منتخب إيطاليا لاختراق دفاع سويسرا.

ق5: تدخل قوي من مدافع سويسرا على إيموبيلي.

انطلاق المباراة.