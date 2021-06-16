تشكيل يورو 2020 – تبديل وحيد في إيطاليا.. وسويسرا تحافظ على قوامها

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 20:12

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو إيطاليا بالفوز على تركيا - يورو 2020

أجرى روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا تبديلا وحيدا على الأتزوري في مواجهة سويسرا.

ودفع مانشيني بجيوفاني دي لورينزو بدلا من أليساندرو فلورينزي.

ويواجه منتخب إيطاليا منافسه سويسرا اليوم الأربعاء في ملعب الأولمبيكو في ثاني جولات يورو 2020 لحساب المجموعة الأولى.

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وجاء تشكيل إيطاليا كالتالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

في الدفاع: ليوناردو سبينازولا- جورجيو كيلليني- ليوناردو بونوتشي- جيوفاني دي لورينزو

في الوسط: مانويل لوكاتيللي- جورجينيو- نيكولو باريلا

في الهجوم: لورينزو إنسيني- تشيرو إيموبيلي- دومينيكو بيراردي

فيما جاء تشكيل منتخب سويسرا كالتالي:

في حراسة المرمى: يان سومر

في الدفاع: مانويل أكانجي- فابيان شار- نيكو إلفيدي

في الوسط: ريكاردو رودريجيز- جرانيت جاكا- ريمو فرولر- كيفين مبابو

في الهجوم: بريل إمبولو- هاريس سيفيروفيتش- شيردان شاكيري

وحصد منتخب إيطاليا ثلاث نقاط من أول مباراة له، فيما حصدت سويسرا نقطة وحيدة.

إيطاليا سويسرا يورو 2020
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