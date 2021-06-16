كرة يد - الزمالك يضم مودي لمدة موسمين

نجح نادي الزمالك في ضم محمد البسيوني الشهير بـ "مودي" لمدة موسمين.

وكان تعاقد مودي مع فريق سبورتنج قد انتهى بنهاية الموسم وأصبح لاعبا حرا.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك عن إتمام صفقة مودي لمدة موسمين.

وسبق لمودي التواجد مع فريق سبورتنج والمنتخب المصري لرجال اليد.

وتعتبر صفقة مودي ثاني صفقات الزمالك هذا الموسم بعد تدعيم الصفوف بضم سيف الدرع.

وكشفت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب في وقت سابق عن دفع كافة المتأخرات المالية لجميع اللاعبين.

وكان الزمالك قد حصد لقب الدروي المصري الموسم الماضي بعد اللجوء لمباراة فاصلة أمام الأهلي.