كرة يد - الزمالك يضم مودي لمدة موسمين

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 20:02

كتب : FilGoal

الزمالك يضم مودي - كرة يد

نجح نادي الزمالك في ضم محمد البسيوني الشهير بـ "مودي" لمدة موسمين.

وكان تعاقد مودي مع فريق سبورتنج قد انتهى بنهاية الموسم وأصبح لاعبا حرا.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك عن إتمام صفقة مودي لمدة موسمين.

أخبار متعلقة
كرة يد - بعد ست سنوات.. برشلونة يتوج بطلا لـ دوري أبطال أوروبا كرة يد – الزمالك يضم سيف الدرع من هليوبوليس كرة يد - الزمالك يعلن انتهاء أزمة المستحقات المتأخرة للفريق كرة يد - الزمالك يكشف موعد حل أزمة تجديد اللاعبين.. وصفقة قوية في الطريق

وسبق لمودي التواجد مع فريق سبورتنج والمنتخب المصري لرجال اليد.

وتعتبر صفقة مودي ثاني صفقات الزمالك هذا الموسم بعد تدعيم الصفوف بضم سيف الدرع.

وكشفت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب في وقت سابق عن دفع كافة المتأخرات المالية لجميع اللاعبين.

وكان الزمالك قد حصد لقب الدروي المصري الموسم الماضي بعد اللجوء لمباراة فاصلة أمام الأهلي.

كرة يد الزمالك مودي
نرشح لكم
أخر الأخبار
خلطة تركية فاسدة 27 دقيقة | يورو 2020
تشكيل يورو 2020 – تبديل وحيد في إيطاليا.. وسويسرا تحافظ على قوامها 28 دقيقة | يورو 2020
كرة يد - الزمالك يضم مودي لمدة موسمين 37 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - جلسة بين عبد الله جمعة وكارتيرون عقب مباراة أسوان "لتقريب وجهات النظر" 46 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك – عودة بنشرقي وطارق حامد ومحمود علاء.. وغياب عبد الله جمعة ضد أسوان 59 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي في تونس - راحة لـ معلول وديانج.. ومشاركة أكرم ساعة | دوري أبطال إفريقيا
لوكاكو: طلبت زيارة إريكسن.. والدقيقة العاشرة لتحيته ساعة | يورو 2020
سلبية مسحة الزمالك لمواجهة أسوان.. وانتظام أحداد في المران ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 3 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض
قد ينال إعجابك