خبر في الجول - جلسة بين عبد الله جمعة وكارتيرون عقب مباراة أسوان "لتقريب وجهات النظر"

يعقد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع عبد الله جمعة لاعب الفريق عقب مباراة أسوان للحديث عن موقف الظهير الأيسر في الفترة الماضية والمقبلة.

وعلم FilGoal.com أن حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك عقد جلسة مع عبد الله جمعة للحديث عن موقفه بعدما قرر كارتيرون توقيع عقوبة عليه.

وخلال الجلسة أكد حسين السيد للظهير الأيسر أنه من اللاعبين المهمين في الفريق والذي تربطهم علاقة جيدة مع الجماهير.

بينما أكد اللاعب لعضو اللجنة أنه يعاني بالفعل من إصابة ولا يتهرب من التدريبات ويمكنه التأكد من ذلك من الجهاز الطبي للفريق الأبيض.

كذلك أكد حسين السيد لـ عبد الله جمعة أنه من ضمن نجوم الزمالك الذي يسعى النادي لتجديد تعاقدهم في الفترة المقبلة والإبقاء عليه مع القلعة البيضاء.

ولهذا سيعقد عبد الله جمعة جلسة مع كارتيرون بحضور حسين السيد لتقريب وجهات النظر بين اللاعب ومدربه استعدادا للمرحلة المهمة المقبلة التي تنتظر الفريق.

وقرر الفرنسي كارتيرون في وقت سابق توقيع عقوبة على عبد الله جمعة لاعب الفريق.

وكشف كارتيرون في تصريح للموقع الرسمي للنادي أن العقوبة الموقعة على عبد الله جمعة بسبب عدم الالتزام ببعض الأمور المتفق عليها مسبقا داخل الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان مساء الخميس ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري. (تعرف على القائمة)

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة خاضها الفريق وبفارق 14 نقطة عن الأهلي الذي خاض 19 مباراة فقط.

ويعاني عبد الله جمعة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة تسبب في غيابه عن مباريات الفريق في الفترة الأخيرة.

وخاض عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق 17 مباراة مع الزمالك هذا الموسم وصنع هدفا في الدوري.

ولعب عبد الله جمعة أخر مبارياته مع الزمالك في نهاية شهر أبريل أمام المقاولون العرب والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وغاب جمعة عن أخر سبع مباريات لفريق الزمالك في مسابقة الدروي بسبب الإصابة.