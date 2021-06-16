سلبية مسحة الزمالك لمواجهة أسوان.. وانتظام أحداد في المران

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 18:46

كتب : إبراهيم رمضان

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كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك عن سلبية المسحة الطبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا الخاصة بالفريق استعدادا لمواجهة أسوان.

حميد أحداد

النادي : الزمالك

الزمالك

وانتظم المهاجم المغربي حميد أحداد في مران الزمالك الجماعي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وتعرض أحداد للإصابة في كاحل القدم، وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة.

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وظهر اللاعب بحالة جيدة في المران لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمواجهة أسوان في بطولة الدوري.

وخاض عبد الله جمعة لاعب الفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم.

ويخضع عبد الله جمعة لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في الرباط الداخلي للركبة.

وفضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تخفيف الحمل البدني على اللاعبين خلال المران.

مران الزمالك شهد تركيز المدرب الفرنسي على أداء بعض التدريبات الخفيفة بالكرة بالتمريرات القصيرة واللعب من لمسة واحدة.

وطلب المدرب الفرنسي من جهازه المعاون تخفيف الحمل البدني للاعبين، خوفا من تعرض أي لاعب للإجهاد.

وخصص الجهاز الفني فقرة خاصة لتدريب اللاعبين على الكرات العرضية، تحت إشراف كارتيرون وأسامة نبيه.

وأوقف الجهاز الفني المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء.

وغاب محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق عن المران بعدما حصل على إذن الجهاز الفني بسبب ظروف خاصة.

ويلعب الزمالك مساء غدا الخميس ضد أسوان في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة.

الزمالك الدوري المصري
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