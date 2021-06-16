سكاي: أرسنال مهتم بحارس شيفيلد يونايتد

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 18:35

كتب : FilGoal

آرون رامسدالي

ترغب إدارة نادي أرسنال في التعاقد مع آرون رامسدالي حارس مرمى شيفيلد يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية.

أرون رامسدالي

النادي : شيفيلد يونايتد

أرسنال

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية فإن أرسنال مهتم بالتوقيع مع رامسدالي لتدعيم حراسة مرمى الفريق.

وانضم رامسدالي لقائمة منتخب إنجلترا المشاركة في يورو 2020 بدلا من دين هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد بسبب إصابته.

ويمتلك أرسنال بين صفوفه كل من بيرند لينو وماثيو رايان إلا أن الأخير ستنتهي إعارته بنهاية شهر يونيو الجاري.

ولعب رامسدالي (23 عاما) 42 مباراة في كل المسابقات مع شيفيلد يونايتد في الموسم الماضي.

وينتهي عقد رامسدالي مع شيفيلد يونايتد في عام 2024.

وكان رامسدالي قد انتقل لشيفيلد يونايتد عام 2020 قادما من بورنموث.

ويعد رامسدالي من ناشئين شيفيلد يونايتد، لكنه رحل عن الفريق عام 2017 وانتقل لبورنموث قبل أن يعود من جديد للفريق.

أرسنال شيفيلد يونايتد
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