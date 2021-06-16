انتهت في الدوري - البنك الأهلي (2)-(3) إنبي.. نهاية المباراة

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 18:30

كتب : FilGoal

البنك الأهلي

يستضيف البنك الأهلي فريق إنبي ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري.

ويصارع البنك الأهلي من أجل البقاء إذ يحتل المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة من 23 مباراة، بينما إنبي في المركز التاسع برصيد 33 نقطة من 25 مباراة.

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نهاية المباراة

ق89 جووووول قاتل من رامي صبري من ركلة جزاء

ق79 جوووووول بامبو يسجل التعادل بعد أن ارتدت من القائم

ق60 جوووول أحمد علي يقلص الفارق

ق49 جوووول رامي صبري برأسية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق26 جون إيبوكا يسجل هدفا رائعا لإنبي من تسديدة قوية على يمين حارس المرمى

ق25 محمود جاد يتألق لتسديدة قوية من محمد بسيوني

ق9 أحمد ياسر يسدد ركلة حرة لكن أعلى العارضة

انطلاق المباراة

الدوري المصري البنك الأهلي إنبي
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