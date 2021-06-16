طبيب الزمالك يكشف سبب إصابة أحمد فتوح

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 18:21

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح مع الزمالك أمام الجونة

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن غياب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق عن لقاء أسوان بسبب الإصابة.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال طبيب الزمالك في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه إن فتوح يعاني من شد في عضلة السمانة تعرض له خلال لقاء مصر الأولمبي الودي ضد جنوب إفريقيا.

وأشار أسامة إلى أن فتوح يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي ينفذه في صالة الجيمانزيوم في النادي.

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ويستعد الزمالك لملاقاة أسوان غدا الخميس في الجولة 26 من الدوري في استاد القاهرة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بـ55 نقطة بعدما خاض كل مبارياته الـ25.

فيما يأتي الأهلي ثانيا بـ41 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فقط.

أحمد أبو الفتوح الزمالك في الدوري
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