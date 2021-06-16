سكاي: برايتون رفض عرض أرسنال لشراء وايت
الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 18:04
كتب : FilGoal
رفضت إدارة نادي برايتون عرضا من أرسنال لشراء مدافع الفريق بن وايت في فترة الانتقالات الصيفية بحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.
وقدم أرسنال عرضا بـ40 مليون جنيه استرليني للتوقيع مع المدافع الدولي الإنجليزي لكن تم رفضه.
ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الفريقين لإنهاء الصفقة ومن المنتظر أن يقدم أرسنال عرضا جديدا في الأيام المقبلة.
وتبحث إدارة أرسنال عن تدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل.
وكان وايت قد شارك في 36 مباراة في الدوري الإنجليزي مع برايتون في الموسم الماضي.
وايت (23 عاما) عاد لبرايتون بعد انتهاء إعارته مع ليدز يونايتد في موسم 2019-2020.
ويتواجد وايت حاليا مع منتخب إنجلترا المشارك في يورو 2020.
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