سكاي: برايتون رفض عرض أرسنال لشراء وايت

رفضت إدارة نادي برايتون عرضا من أرسنال لشراء مدافع الفريق بن وايت في فترة الانتقالات الصيفية بحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

بين وايت النادي : برايتون أرسنال

وقدم أرسنال عرضا بـ40 مليون جنيه استرليني للتوقيع مع المدافع الدولي الإنجليزي لكن تم رفضه.

ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الفريقين لإنهاء الصفقة ومن المنتظر أن يقدم أرسنال عرضا جديدا في الأيام المقبلة.

وتبحث إدارة أرسنال عن تدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل.

وكان وايت قد شارك في 36 مباراة في الدوري الإنجليزي مع برايتون في الموسم الماضي.

وايت (23 عاما) عاد لبرايتون بعد انتهاء إعارته مع ليدز يونايتد في موسم 2019-2020.

ويتواجد وايت حاليا مع منتخب إنجلترا المشارك في يورو 2020.