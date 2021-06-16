تقرير إيطالي: برشلونة تغلب على يوفنتوس وحسم صفقة ديباي

توصل برشلونة إلى اتفاق مع ممفيس ديباي مهاجم منتخب هولندا والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى يوفنتوس.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو عن إنهاء الاتفاق بين برشلونة وديباي على الانتقال بعد نهاية تعاقده مع ليون.

وكان يوفنتوس يبحث عن تدعيم هجومه في سوق الانتقالات الصيفية.

وأعلن يوفنتوس تجديد إعارة ألفارو موراتا لمدمة موسم جديد حتى صيف 2022.

ويمتلك يوفنتوس بند في التعاقد بينه وبين أتليتكو مدريد يسمح له بضم موراتا مقابل 35 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى توقيع ديباي على عقد لمدة موسمين مع برشلونة بقيمة 5 ملايين يورو.

وكان ديباي قد انضم إلى ليون قادما من مانشستر يونايتد بقيمة 16 مليون يورو في عام 2017.

وسجل ديباي مع ليون 22 هدفا في 40 مباراة خاضهم مع الفريق الفرنسي في جميع المسابقات هذا الموسم.