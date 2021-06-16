طوكيو 2020 – السعودية تعلن ثلاثي الكبار للمشاركة في الأوليمبياد

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن ثلاثي اللاعبين الكبار، للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020.

سعد الشهري المدير الفني لمنتخب السعودية الأوليمبي، أعلن قائمة من 24 لاعبا للمشاركة في أوليمبياد طوكيو.

القائمة شهدت اختيار سالم الدوسري، وياسر الشهراني، وسلمان للفرج للمشاركة في البطولة.

وتكون قائمة الأوليمبياد من 18 لاعبا، بجانب لاعبين احتياطيين للطوارئ.

24 لاعبًا 🛡 المرحلة الخامسة من الإعداد 💪⏳ تعرّفوا معنا على اختيارات المديـر الفني لأخضر "تحت 23 عامًا" @CoachSaad8 لمعسكر الرياض الإعدادي لأولمبياد طوكيو 🇸🇦🏅! 🔗 https://t.co/HBnQvtpthw .#Tokyo2020 | #دورة_الالعاب_الأولمبية pic.twitter.com/r1dkIk1ani — المنتخب السعودي (@SaudiNT) June 16, 2021

السعودية تتواجد في الأوليمبياد، ضمن المجموعة الرابعة، رفقة منتخبات البرازيل، وألمانيا، وكوت ديفوار.

وتبدأ السعودية مشوارها يوم 22 يوليو بمواجهة كوت ديفوار، ثم تواجه ألمانيا يوم 25 يوليو.

وتختتم السعودية دور المجموعات بمواجهة البرازيل يوم 28 يوليو.