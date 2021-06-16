رومانو: ميلان أكمل تعاقده مع توموري

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 17:40

كتب : FilGoal

فيكايو توموري - ميلان

أكمل نادي ميلان تعاقده النهائي مع فيكايو توموري مدافع تشيلسي المعار للفريق الإيطالي بحسب فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي مختص بأخبار سوق الانتقالات.

ودفع ميلان مبلغ 28.5 مليون يورو وهي القيمة التي يحق للفريق بموجبها الحصول على خدمات توموري بعد انتهاء الإعارة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات.

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وكان باولو مالديني المدير التقني لميلان قد حاول إقناع تشيلسي بتخفيض المبلغ لكن إدارة الفريق الإنجليزي رفضت.

وكان ميلان قد استعار توموري من تشيلسي في يناير الماضي.

ولعب توموري 22 مباراة مع ميلان في جميع المسابقات منذ يناير الماضي.

وكان توموري قد خرج من حسابات فرانك لامبارد مدرب تشيلسي السابق ليقرر الرحيل عن الفريق أملا في الحصول على مقعد في تشكيل إنجلترا الذي سيشارك في يورو 2020.

لكن توموري فشل في التواجد في قائمة المدرب جاريث ساوثجيت.

فيكايو توموري ميلان تشيلسي
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