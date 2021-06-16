انتهت يورو 2020 – تركيا (0)-(2) ويلز.. فوز ويلزي

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 17:27

كتب : FilGoal

ويلز - تركيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تركيا وويلز، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من يورو 2020.

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نهاية المباراة بفوز ويلز على تركيا

ق. 94 جووووول ثاااني. جاريث بيل يمر ببراعة ويدخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية، يقابلها كونور روبيرتس بلمسة في المرمى.

ق. 86 رأسية من ديميرال يتصدى لها داني وارد ببراعة.

ق. 78 رأسية من جاريث بيل يتصدى لها الحارس.

ق. 60 أووووه جاري بيل يهدر ركلة الجزاء فوق المرمى.

ق. 58 ركلة جزاااء لـ ويلز بعد عرقلة جاريث بيل.

ق. 53 أوووه بوراك يلماز يهدر التعادل. ركنية قابلها أيهان بلمسة، وتابعها بوراك يلماز بلمسة فوق المرمى من داخل الست ياردات.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 جوووول أوووول. بينية ساقطة رائعة من بيل إلى رامسي الذي يستلم ويسدد في المرمى بشكل رائع.

ق. 29 ركنية قابلها أيهان برأسية، لكن جو موريل أنذها من على خط المرمى.

ق. 23 أوووه رامسي يهدر مجددا! بينية رائعة إلى رامسي الذي استلم داخل منطقة الجزاء منفردا، وسدد لكن فوق المرمى.

ق. 9 عرضية من أوندر، قابلها بوراك يلماز بلمسة مباشرة بجانب المرمى بقليل.

ق. 6 تمريرة رائعة من جاريث بيل إلى رامسي الذي راوغ سيونشو بمهارة فائقة ثم سدد، لكن تشاكير يتألق ويحولها إلى ركنية بقدمه.

بداية المباراة

يورو 2020 ويلز تركيا
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