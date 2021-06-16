تشكيل يورو 2020 – ديميرال بديل مع تركيا.. وجاريث بيل يقود ويلز

تواجد ميريح ديميرال على مقاعد بدلاء تركيا أمام ويلز، فيما يبدأ جاريث بيل مع ويلز.

أعلن سينول جوتيس وروبيرت باجي مدربا تركيا وويلز، تشكيلا فريقيهما لمباراة اليوم بعد قليل.

تشكيل تركيا شهد تواجد ديميرال مدافع يوفنتوس على مقاعد البدلاء بعدما سجل في مرماه بالمباراة السابقة.

في الجهة الأخرى، يبدأ جاريث بيل كأساسي مع ويلز بجانب آرون رامسي، فيما يتواجد تيكو ويليامز وهاري ويلسون على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ويلز كالتالي:

حارس: داني وارد.

الدفاع: بن ديفيز – جوي رودون – كريس ميفام – كونور روبيرتس.

الوسط: جو ألين.

أمامه: دانييل جيمس – آرون رامسي – جوزيف موريل – جاريث بيل.

الهجوم: كيفر موور.

أما تشكيل تركيا فجاء كالتالي:

حارس: أوجوركان شاكير.

الدفاع: أوموت ميراس – شاجلار سويونشو - كان أيهان – زيكي سيليك.

الوسط: أوكاي يوكوسول.

أمامه: شينكيز أوندر – أوزان توفان – هاكان تشالهان أوجلو – كينان كارامان.

الهجوم: بوراك يلماز.