الدب ينهي سباته

أنهى الدب الروسي سباته، مع انطلاق الجولة الثانية لدور المجموعات لـ يورو 2020، حيث تغلب منتخب روسيا على منتخب فنلندا 1-0 في المجموعة الثانية للبطولة.

روسيا خسرت في الجولة الأولى من بلجيكا 3-0، فيما حققت فنلندا كبرى مفاجآت البطولة بالفوز على الدنمارك 1-0 في نفس الجولة.

الدب الروسي قام بالكثير من التعديلات في تشكيله، أولها إشراك الحارس ماتفي سافونوف على حساب أنتوني شونين، بحثا عن تحسن في الأداء عما قدمه ضد بلجيكا، وأول فوز في اليورو منذ الفوز على التشيك 4-1 في 8 يونيو 2012، في دور المجموعات.

ولكن كادت الرياح تأتي بما لا يشتهي الدب الروسي. عرضية مميزة أتت بعد خطأ روسي في بناء اللعب ورأسية من يويل بوهيانبالو مهاجم فنلندا صحاب هدف الفوز على الدنمارك، وسكنت مرمى سافونوف، ولكن تقنية حكم الفيديو ألغت الهدف بداع التسلل.

واصلت فنلندا الضغط، ولم تهدد روسيا مرمى فنلندا سوى في الدقيقة 10 بعدما أهدر ماجوميد أوزدوييف هدية أليكسي ميرانشوك داخل منطقة الجزاء.

وانفرد بوهيانبالو مرة أخرى، لكن إيجور ديفيف مدافع روسيا أنقذ الموقف.

وفي الدقيقة 23 تعرض ماريو فيرنانديس مدافع روسيا لإصابة بالغة أعلن الاتحاد الروسي بعد ذلك أنها في العمود الفقري، بعد سقوطه في التحام هوائي على ظهره بطريقة صعبة.

وأنهت روسيا الشوط بشكل أكثر من رائع، بهدف مبهر من ميرانشوك، الذي استلم تمريرة أرتيم دزيوبا العملاق مهاجم روسيا، وسدد في الزاوية البعيدة لينفجر ملعب سان بطرسبرج احتفالا بأول هدف روسي في البطولة.

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وفي الشوط الثاني، حاولت فنلندا التعديل، لكن محاولات تيمو بوكي وجدت تصديات مميزة من سافونوف.

وكاد دالير كوزاييف يضيف الثاني للروس، ولكن تصدى لوكاس هراديكي حارس فنلندا لتسديدته في الدقيقة 72.

وأفلحت روسيا في الحفاظ على النتيجة في بقية دقائق المباراة، لتنتهي المباراة بحصول روسيا على 3 نقاط لتعادل رصيد فنلندا، في انتظار مواجهة بلجيكا صاحبة الـ 3 نقاط أيضا مع الدنمارك غدا الخميس.