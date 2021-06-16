دوناروما: سأحاول تحطيم أرقام بوفون مع منتخب إيطاليا

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 16:43

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - إيطاليا - تركيا - يورو 2020

يستهدف جانلويجي دوناروما حارس منتخب إيطاليا تحطيم الأرقام القياسية السابقة التي حققها حراس إيطاليا المميزين، وأبرزهم جيانلويجي بوفون.

وقال دوناروما في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي: "في كل مرة أرتدي فيها قميص المنتخب الإيطالي أشعر بإحساس لا يوصف".

وأضاف البالغ من العمر 22 عاما "أتمنى أن أستمر في ارتداء قميص الأتزوري لفترة طويلة جدا".

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وواصل "أدرك تماما أن حراس المرمى من قبلي صنعوا التاريخ، لكنني لا أشعر بأي ضغط، أنا فخور بالسير على خطاهم".

وأكمل "تمنحك الأرقام القياسية التي حققها بوفون الكثير من الدوافع. لن يكون الأمر سهلا، لكنني سأحاول تحطيم هذه الأرقام".

الحارس الشاب لعب 27 مباراة دولية مع إيطاليا منذ ظهوره لأول مرة في سبتمبر 2016.

واستطاع دوناروما الحفاظ على نظافة شباكه في 16 مباراة منها.

والمثير أنه لم يستقبل أكثر من هدف واحد في أي مباراة مع منتخب بلاده.

وشارك دوناروما أساسيا يوم الجمعة مع بلده إيطاليا ضد تركيا في لقاء حسمه الأول بنتيجة 3-صفر في افتتاح يورو 2020.

جدير بالذكر أن دوناروما رحل عن ميلان بعدما انتهى عقده بنهاية الموسم المنصرم.

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