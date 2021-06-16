"اشتباه بإصابة في العمود الفقري".. سقوط قوي لمدافع روسيا

تعرض ماريو فيرنانديس ظهير أيمن المنتخب الروسي لإصابة قوية عقب سقوطه في مواجهة فنلندا في أولى مباريات الجولة الثانية من يورو 2020.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 23 عقب سقوطه أرضا بعد التحام هوائي، وبعد 3 دقائق خرج محمولا وعوضه فياتشاسليف كارافيف.

وأفاد حساب المنتخب الروسي موقف اللاعب بين شوطي اللقاء بـ "اشتباه بإصابة ماريو فيرنانديس في العمود الفقري وتم نقله إلى مستشفى في سان بطرسبرج للفحص".

⚡️ У Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Марио доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга. Здоровья, Марио! ❤️#НашиПарни | #ФинляндияРоссия | 🇫🇮 0:1 🇷🇺 pic.twitter.com/rw6FmmGqLu — Сборная России (@TeamRussia) June 16, 2021

وأنهى المنتخب الروسي الشوط الأول متفوقا على نظيره الفنلندي بهدف نظيف سجله أليكسي ميرانتشوك في الأنفاس الأخيرة قبل نهاية الشوط.

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وكان منتخب فنلندا قد حقق في المباراة السابقة أول انتصار في تاريخه باليورو بالفوز على الدنمارك بهدف دون مقابل.

مباراة شهدت سقوط مروع لكريستيان إريكسن وإصابته بسكته قلبية قبل نهاية الشوط الأول بـ 4 دقائق.

فيما خسر المنتخب الروسي مباراته الأولى أمام بلجيكا بنتيجة 3-0، مواجهة شهدت ظهور فيرنانديس طيلة 90 دقيقة.