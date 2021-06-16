فرج عامر: هذا سبب ما قلته عن رمضان صبحي

فسر محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة سبب ما قاله في منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على فيسبوك عن رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز

وقال فرج عامر في تصريحات لقناة النهار: "رمضان صبحي لاعب موهوب، لا يمكن إنكار ذلك، أحبه على المستوى الشخصي، وكنت أتمنى أن يبقى مع الأهلي، لكنه قراره".

وأضاف "إنه شاب صغير، وظهر متوترا بشكل زائد عن اللزوم لذا كتبت أنه فاكر نفسه صاحب الملعب".

وتابع "كان الله في عونه لأنه يمر بأوقات صعبة جدا، فهو ثروة قومية، وأتمنى أن يهديه الله للطريق الصحيح".

وأكمل رئيس سموحة "إذا كنت مكانه أو أنصحه، لقلت له لا تترك الأهلي".

وواصل "الأهلي والزمالك لا يمكن تركهما ولو بأموال الدنيا طالما مكانك مضمون في الفريق".

وأوضح فرج عامر موقف المعارين أحمد عبد القادر ومصطفى فتحي.

وقال "أحمد عبد القادر إعارة موسمين، لكن يحق للأهلي قطع إعارته بعد موسم، بينما مصطفى فتحي إعارة لنهاية الموسم".

وأتم "لا يمكن التحدث مع الأهلي أو الزمالك إلا نهاية الموسم، وقرار استمرارهما من عدمه يخص اللاعب وناديه".