فياريال يضم مدافع الجزائر

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 15:08

كتب : FilGoal

عيسى ماندي - الجزائر

أعلن نادي فياريال يوم الأربعاء ضم المدافع الجزائري عيسي ماندي فياريال لأربعة مواسم قادمة.

الجزائري انضم إلى الغواصات في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ريال بيتيس.

سينضم اللاعب البالغ من العمر 29 عاما إلى بقية زملائه في الفريق عندما يعودون إلى فترة الاستعداد للموسم الجديد في الشهر المقبل.

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عيسى المولود في فرنسا لعب 173 مباراة مع ريال بيتيس، سجل 8 أهداف وصنع 4.

قبل انتقاله للدوري الإسباني كان يلعب في صفوف فريق ستاد ريمس الفرنسي، وشارك في 169 مباراة معه قبل أن ينضم إلى إشبيلية في عام 2016.

لعب ماندي 60 مباراة دولية مع منتخب الجزائر، بينها مشاركته في كأس العالم 2014 والتتويج بكأس أمم إفريقيا 2019.

عيسى ماندي الجزائر فياريال
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