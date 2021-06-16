انتهت يورو 2020 - فنلندا (0) - (1) روسيا

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 14:43

كتب : FilGoal

فنلندا - روسيا (يورو 2020)

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية ليورو 2020، بين فنلندا وروسيا في مدينة سانت بطرسبورج الروسية.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

-

نهاية المباراة

ق72: أي تصدي من هراديكي أمام كوزاييف من تسديدة داخل منطقة الجزاء

ق54: خطورة كبيرة. بوكي يسدد لكن سافينوف يتصدى

ق49: بوكي يهرب وينفرد لكن تسديدته فوق عارضة روسيا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: ميرانشوك يا ربااااه.. تسديدة R2 ولا أروع

ق26: تبديل اضطراري مبكر بخروج المصاب ماريو فيرنانديس في صفوف روسيا ومشاركة فيشيسلاف كارافييف

ق20: 20 دقيقة قوية.. بوهيانبالو ينفرد لكن إيجور ديفيف يتدخل ويبعد الكرة لركنية

ق13: دزيوبا يستلم ويسدد من داخل المنطقة في باطن القائم، الحكم يحتسبها تسلل بعد ذلك

ق10: ميرانشوك يمنح هدية لأوزدوييف لكنه يسدد فوق العارضة

ق5: إلغاء الهدف الفنلندي المبكر.

خطأ قاتل من دفاع روسيا في التحضير وعرضية ورأس بوهيانبالو لا تخطئ.

ق3: هدف فنلندي مبكر جدا عن طريق يويل بوهيانبالو!

انطلاق المباراة

فنلندا روسيا يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تركي: جالاتاسراي يتحرك لضم كريم حافظ في أسرع وقت 5 دقيقة | المحترفون
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 16 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا 29 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد 36 دقيقة | ميركاتو
سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي 36 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة 43 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ 54 دقيقة | أمريكا
تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك