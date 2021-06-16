انتهت يورو 2020 - فنلندا (0) - (1) روسيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية ليورو 2020، بين فنلندا وروسيا في مدينة سانت بطرسبورج الروسية.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة

ق72: أي تصدي من هراديكي أمام كوزاييف من تسديدة داخل منطقة الجزاء

ق54: خطورة كبيرة. بوكي يسدد لكن سافينوف يتصدى

ق49: بوكي يهرب وينفرد لكن تسديدته فوق عارضة روسيا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: ميرانشوك يا ربااااه.. تسديدة R2 ولا أروع

ق26: تبديل اضطراري مبكر بخروج المصاب ماريو فيرنانديس في صفوف روسيا ومشاركة فيشيسلاف كارافييف

ق20: 20 دقيقة قوية.. بوهيانبالو ينفرد لكن إيجور ديفيف يتدخل ويبعد الكرة لركنية

ق13: دزيوبا يستلم ويسدد من داخل المنطقة في باطن القائم، الحكم يحتسبها تسلل بعد ذلك

ق10: ميرانشوك يمنح هدية لأوزدوييف لكنه يسدد فوق العارضة

ق5: إلغاء الهدف الفنلندي المبكر.

خطأ قاتل من دفاع روسيا في التحضير وعرضية ورأس بوهيانبالو لا تخطئ.

ق3: هدف فنلندي مبكر جدا عن طريق يويل بوهيانبالو!

انطلاق المباراة