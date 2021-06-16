إيقاف أرناوتوفيتش أمام هولندا بسبب "إهانة لاعب آخر"

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي إيقاف ماركو أرناوتوفيتش مهاجم منتخب النمسا مباراة واحدة بسبب "إهانة لاعب آخر" عقب هدفه في شباك مقدونيا الشمالية.

سيغيب أرناوتوفيتش عن مباراة هولندا في ثاني جولات دور المجموعات.

وقال اللاعب عبر موقع الاتحاد النمساوي: "اعترفت علنا بسوء سلوكي في الاحتفال بالهدف بطريقتي الخاصة، حتى قبل بدء الإجراءات، واعتذرت عن ذلك".

"كانت هناك تصريحات مؤسفة من كلا الجانبين، لكن الاستفزازات ليست مبررا لسلوكي أيضا، مباشرة بعد المباراة كان هناك نقاش واعتذار متبادل".

"لقد نشأت مع أشخاص من دول وثقافات مختلفة وأنا أؤيد التنوع بكل وضوح. كل من يعرفني يعرف ذلك. من المهم جدا بالنسبة لي شخصيا التأكيد على ذلك. جنبا إلى جنب مع الاتحاد النمساوي، وأؤيد التسامح والاندماج في جميع مجالات المجتمع".

وأوضح "نظرا لأن التكامل مهم جدا بالنسبة لي من خلال تاريخي الخاص، أود استخدام هذه الحالة كفرصة وتقديم 25000 يورو لمشروع التكامل الخاص بي، والذي أعمل فيه بصفتي راعيا، بحيث يكون سلوكي السيء أيضا نتيجة جيدة لمزيد من التماسك. قبل كل شيء، أريد أن أكون نموذجا جيدا للأطفال والشباب".

من جانبه قال فرانكو فودا المدير الفني للمنتخب النمساوي عبر موقع الاتحاد المحلي: "تعرفت على ماركو كشخص طيب القلب. وقد اعترف بخطئه واعتذر علنا. تحدث اللاعبون المعنيون وتصافحوا. ينصب تركيزنا الكامل على مباراة ضد هولندا".

وأتم "في المباراة الأخيرة للمجموعة ضد أوكرانيا، سيُظهر ماركو مرة أخرى مدى أهميته لفريقنا".

ماذا حدث؟

سجل أرناوتوفيتش الهدف الثالث للنمسا وأثناء الاحتفال ظهر وهو يتحدث إزجيان أليوسكي مدافع الخصم.

ووفقا لموقع Koha الألباني، فإن أرناوتوفيتش، ذو الأصول الصربية، سب إزجيان أليوسكي لاعب مقدونيا الشمالية خلال لقاء الفريقين يوم الأحد.

ويرجع السبب وفقا لتقرير صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إلى صراع صربيا وألبانيا في إقليم كوسوفو، فأرناوتوفيتش صربي الأصل، بينما أليوسكي يتحدث الألبانية.

وكتب تقرير Koha أن أرناوتوفيتش سب أليوسكي باللغة الصربية ليحرص على أن يفهم الأخير ما يقول.

واعتذر لاعب شانجهاي بورت في انستجرام بالقول:"كانت هناك بعض الكلمات الحادة بالأمس أود الاعتذار عنها خاصة لأصدقائي في مقدونيا الشمالية وألبانيا. أود قول شيء واحد بوضوح، لست عنصريا! لدي أصدقاء في كل بلاد العالم تقريبا. كل من يعرفني يدرك ذلك".

وتتصدر النمسا ترتيب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن هولندا التي هزمت أوكرانيا بنتيجة 3-2 يوم الأحد.

وستلعب النمسا ضد هولندا يوم الخميس بينما تصطدم مقدونيا الشمالية بأوكرانيا.

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