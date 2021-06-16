رابطة الدوري اليوناني ترشح وردة لجائزة أفضل لاعبي باوك
الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 14:22
كتب : FilGoal
رشحت رابطة الدوري اليوناني، عمرو وردة لجائزة أفضل لاعب في صفوف باوك في الموسم المنصرم.
رابطة الدوري اليوناني تختار 10 لاعبين من كل فريق للمنافسة على جائزة أفضل لاعب بتصويت الجماهير.
وردة لعب النصف الثاني من الموسم في صفوف باوك، فقد عاد للفريق قادما من فريق فولوس خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وعاد وردة مجددا إلى باوك بعد 5 أشهر قضاها في فولوس اليوناني خاض خلالها 10 مباريات سجل هدفين وصنع هدفا.
بشكل عام، ظهر اللاعب المصري في 37 مباراة بالموسم المنصرم، سجل 5 أهداف وصنع 3.
🗳️ Ψηφίστε στο https://t.co/bjcu55VVGh τους Nivea Men Player of the Club του @PAOK_FC.#slgr #vote #Niveamen #PlayerOfTheClub #PAOK pic.twitter.com/ZF976ShZ68— Super League Greece (@Super_League_GR) June 16, 2021
عقد وردة مع باوك يمتد حتى يونيو 2022.
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