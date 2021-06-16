تشكيل يورو 2020 – بوكي وبوهيانبالو يقودان فنلندا.. ودزيوبا يحمل آمال روسيا

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 14:18

كتب : FilGoal

الدنمارك - فنلندا

أعلن ماركو كانيرفا المدير الفني للمنتخب الفنلندي تشكيل فريقه لأولى مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في يورو 2020، ضد روسيا في المجموعة الثانية.

وتعتمد فنلندا على تيمو بوكي وصاحب هدف الفوز على الدنمارك يويل بوهيانبالو في التشكيل الذي ضم..

حراسة المرمى: لوكاس هراديكي

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الدفاع: يونا تويفيو – باولو أراجوري – دانييل أوشانيسي

وسط الملعب: جلين كامارا – راسموس شولر – يوكا رايتالا – روبين لود – ييري أورونين

الهجوم: يويل بوهيانبالو – تيمو بوكي

أما ستانيسلاس تشيرتشوف المدير الفني لمنتخب روسيا، الذي خسر في الجولة الأولى من بلجيكا 3-0 فدفع بأرتيم دزيوبا في قيادة هجوم فريقه الذي ضم..

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

الدفاع: ماريو فيرنانديس – إيجور ديفيف – جورجي دزيكيا – دالير كوزاييف

وسط الملعب: رومان زوبنين – دميتري بارينوف – ماجوميد أوزدوييف

الهجوم: أليكسي ميرانشوك – أرتيم دزيوبا – أليكساندر جولوفين

فنلندا روسيا يورو 2020
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