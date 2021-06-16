بوجبا عن عضة روديجر: لست اللاعب الذي يصيح بسبب ذلك

لا يشعر بول بوجبا نجم منتخب فرنسا بالانزعاج بسبب تعرضه للعض من قبل أنطونيو روديجر مدافع ألمانيا في لقاء الفريقين ببطولة يورو 2020.

واستهل بطل العالم 2018 مشواره في بطولة الأمم الأوروبية بالفوز على بطل العالم 2014 بهدف.

وقال بوجبا في مؤتمر صحفي: "أنا لست اللاعب الذي يصيح من أجل حصول خصمه على بطاقة صفراء أو حمراء بسبب هذه الافعال".

وأضاف "أعتقد أن روديجر عضني بشكل خفيف، نحن أصدقاء، وليست أزمة كبيرة".

وتابع نجم مانشستر يونايتد "أثناء المباراة أخبرت الحكم بما حدث وهو اتخذ قراره وانتهى الأمر.

وأكمل "روديجر لم ينال أي بطاقات، وأنا لم أكن أرغب أن يتم إيقافه بسبب تصرف كهذا".

وأتم بوجبا "لقد تعانقنا في نهاية المباراة".

video:1

سجل هدف المباراة الوحيد ماتس هوملز في الدقيقة 20 بالخطأ في مرماه.

بتلك النتيجة تصدر منتخب البرتغال المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف فقط عن فرنسا.

فيما يأتي منتخب ألمانيا ثالثا بدون أي نقطة يليه المجر بفارق الأهداف.

منذ مونديال 2014 كلما التقى المنتخبان لم تحقق ألمانيا الفوز ولا حتى في اللقاء الودي بينهما في عام 2015.

فقد التقى المنتخبان ست مرات فازت فرنسا أربع مرات وتعادلا مرتين.

وكان من بين تلك المباريات ربع نهائي يورو 2016.

وتعد هذه هي أول مرة في تاريخ منتخب ألمانيا التي يخسر فيها مباراته الأولى في اليورو.