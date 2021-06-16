أحمد سامي: يمكن لـ سموحة الفوز بالدوري بشرط واحد

يرى أحمد سامي المدير الفني لسموحة، أن فريقه يستطيع الفوز بالدوري يوما ما، ولكن بشرط وحيد.

قال سامي في تصريحات لأون تايم سبورتس: "سموحة بطل الدوري؟ لا يوجد صعب أو مستحيل بدليل فوز ليستر سيتي بالدوري.. ولكن بشرط واحد أن يكون ثبات للفريق والحفاظ على هيكل الفريق في الموسم التالي، وسنجد أنفسنا في الموسم الثالث بمكانة قوية جدا".

"الأهلي والزمالك فريقان كبيران، ومنافستهما لابد من قواعد وتخطيط للموضوع بشرط الحفاظ على قوام الفريق لمدة عامين وتدعيم بعنصر أو اثنين كل موسم".

وشدد "لم أضم مصطفى فتحي بالصدفة. كنت أريده ووافق وكان يريد اللعب لسموحة، لأن إيقاع الفريق يناسبه".

وأكمل "لم نتعامل بعشوائية، أعلم قدرات لاعبي الدوري نتيجة تحليل مباريات الدوري، ليس لدي عمل آخر سوى كرة القدم".

وأردف "سمعة مصطفى فتحي بأنه لا يلعب 90 دقيقة لا تخص اللاعب بل المدرب وكيفية تجهيز اللاعب بدنيا".

وأوضح "ما يقال إن اللاعب غير قادر على لعب مباراة كاملة كلام للاستهلاك الإعلامي لتفادي الضغوط عنه بشأن تواجده في الزمالك".

وكشف "سأواجه مشكلة في الموسم الجديد، لأن أغلب اللاعبين إعارات ما عدا عبد الكريم الوادي هناك بند يفيد بإمكانية شرائه".

وشرح "لدينا سقف مالي، لا يمكنا شراء لاعب بـ15 مليون جنيه، وهذه سياسة تعجبني من سياسة رئيس النادي فرج عامر، بأن يكون أي لاعب ينضم للفريق له دور مع الاهتمام بتطويره فنيا".

وشدد "حسام حسن سيعود بعد الإعارة فور انتهاء الدوري الليبي، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وأتم "طلبت قائمة تعاقدات للموسم الجديد لتتحرك الإدارة للتفاوض معهم. لا أحب فتحة الصدر والكلام بعد المكسب، الدوري صعب وعلى مراحل، لست الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز أو أي ناد يصرف أموالا كثيرة، لابد من العمل بجدية أولا وتنظيم صفوف الفريق والتركيز في كل خطوة، لأن كل المباريات صعبة جدا أمام أندية مميزة، الموضوع ليس سهلا رغم أدائنا الجيد، بالطبع أتمنى التأهل للمشاركة في الكونفدرالية، والاستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية، لا يمكن القول أين سننهي الموسم بل نجتهد ونأخذ بالأسباب أملا في التأهل للكونفدرالية".

استعاد سموحة نغمة الانتصارات بعد التعادل في أخر مباراتين في الدوري بثلاثة أهداف رائعة في شباك بيراميدز ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري.

ورفع سموحة رصيده إلى المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 26 مباراة، بينما بيراميدز يهبط للمركز السابع بـ 34 نقطة ولكن من 22 مباراة فقط.