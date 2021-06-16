حمد إبراهيم: صرفنا المكافأت المتاخرة للاعبين.. ونقاط مواجهة المحلة مهمة لهذا السبب

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 13:16

كتب : ياسر الشريف

احتفال لاعبو الإسماعيلي بهدف فخر الدين بن يوسف في سيراميكا كليوباترا

أوضح حمد إبراهيم المدرب العام نادي الإسماعيلي أن لاعبى الفريق حصلوا أمس الثلاثاء على المكافآت المتأخرة.

وقال حمد إبراهيم لـ FIlGoal.com: "الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال المدير الفنى حريص كل الحرص على حصول اللاعبين على تلك المستحقات".

وتابع "الجهاز يطالب اللاعبين بعدد من الواجبات من أجل تحقيق مصلحة الفريق وبالتالى لابد أن توفر لهم تلك الحقوق".

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وأضاف "المسؤولون بالنادى على دراية بالأمر ويعملوا بكل جهد على توفير تلك المستحقات".

وعن مواجهة غزل المحله "لقاء هام نسعى للفوز به لأنه ياتى بعد فتره توقف".

وأكمل "الفوز يعطى انطباعا للجهاز الفنى عن استيعاب اللاعبين لكافة الخطط والتعليمات التى تلقوها خلال الفترة الماضية".

وأتم "الفوز سيواصل الفريق من خلاله مشوار التواجد فى مكان أفضل وهو الهدف الأساسى للجهاز الفنى رغم التسليم بصعوبة المباراة نظرا لما يمتلكه المنافس من قدرات لاعبين وجهاز فنى متميز".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة يوم الخميس 17 يونيو في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة بعد خوضه لـ 24 مباراة.

حمد إبراهيم الإسماعيلي في الدوري
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