الكشف عن منافسي كوكا ومصطفى محمد في تمهيدي دوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 12:56
كتب : FilGoal
أسفرت القرعة عن مواجهات نارية لـ مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا.
ويلتقي جالاتاسراي وصيف الدوري التركي رفقة مهاجمه مصطفى محمد مع بي إس في إيندهوفن وصيف الدوري الهولندي في البطولة الأوروبية.
ويحل جالاتاسراي ضيفا على الفريق الهولندي في 20-21 يوليو المقبل، ثم يستضيفه بعد أسبوع أحد يومي 27-28 يوليو في تركيا.
وحال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل سيلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين ومن ثم حال استمر التعادل سيتم الاحتكام لركلات الترجيح، لحسم هوية المتأهل للدور التمهيدي الثالث.
🏆 UEFA @ChampionsLeague second qualifying round draw
👉 Galatasaray - @PSV
📆 Tie will take place on 20/21 (Netherlands) and 27/28 July (Istanbul), with extra time and a penalty shoot-out if required. Winner advances to the UEFA Champions League third qualifying round. pic.twitter.com/jIx5fkNtW2— Galatasaray EN (@Galatasaray) June 16, 2021
الجدير بالذكر أن مرحلة الدور التمهيدي الثاني لدوري الأبطال تأتي في نفس التوقيت الذي يخوض فيه المنتخب الأولمبي المشارك في أولمبياد طوكيو.
ولم يتحدد بعد موقف مصطفى محمد من المشاركة بقميص المنتخب الأولمبي.
وفي نفس المرحلة سيلتقي أولمبياكوس اليوناني بقيادة أحمد حسن كوكا مع الفائز من مباراة دينامو تيبلسي الجورجي ونيفتشي الأذربيجاني.
ويستضيف بطل اليونان على ملعبه أولا الفائز من مباراة الدور التمهيدي الأول، ثم يحل ضيفا في الأسبوع التالي على أرض الخصم.
The winner of the match @fcdinamotbilisi (GEO) / @PFC_Neftchi (AZE) will be the opponent of Olympiacos in the 2021-22 @ChampionsLeague second qualifying round.#Olympiacos #UCL #UCLdraw #Football #Greece #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/18ZyopxUgP— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) June 16, 2021
يذكر أن تشيلسي الإنجليزي توج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدف دون مقابل في النهائي.