الكشف عن منافسي كوكا ومصطفى محمد في تمهيدي دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 12:56

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

أسفرت القرعة عن مواجهات نارية لـ مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي جالاتاسراي وصيف الدوري التركي رفقة مهاجمه مصطفى محمد مع بي إس في إيندهوفن وصيف الدوري الهولندي في البطولة الأوروبية.

ويحل جالاتاسراي ضيفا على الفريق الهولندي في 20-21 يوليو المقبل، ثم يستضيفه بعد أسبوع أحد يومي 27-28 يوليو في تركيا.

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وحال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل سيلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين ومن ثم حال استمر التعادل سيتم الاحتكام لركلات الترجيح، لحسم هوية المتأهل للدور التمهيدي الثالث.

الجدير بالذكر أن مرحلة الدور التمهيدي الثاني لدوري الأبطال تأتي في نفس التوقيت الذي يخوض فيه المنتخب الأولمبي المشارك في أولمبياد طوكيو.

ولم يتحدد بعد موقف مصطفى محمد من المشاركة بقميص المنتخب الأولمبي.

وفي نفس المرحلة سيلتقي أولمبياكوس اليوناني بقيادة أحمد حسن كوكا مع الفائز من مباراة دينامو تيبلسي الجورجي ونيفتشي الأذربيجاني.

ويستضيف بطل اليونان على ملعبه أولا الفائز من مباراة الدور التمهيدي الأول، ثم يحل ضيفا في الأسبوع التالي على أرض الخصم.

يذكر أن تشيلسي الإنجليزي توج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدف دون مقابل في النهائي.

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